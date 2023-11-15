День Нижегородской области пройдет 26 ноября на выставке-форуме "Россия" Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

День Нижегородской области пройдет 26 ноября в рамках Международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мы постарались сделать наш день максимально насыщенным и интересным, чтобы как можно больше людей смогли узнать о Нижегородской области, заинтересоваться, а потом приехать к нам в гости", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, в павильоне №75 на стенде региона пройдут лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и настольные игры для взрослых и детей.

На сцене зоны культурных проектов состоит концерт "Грани традиции", на котором выступят нижегородская исполнительница Майя Балашова совместно с ансамблем Style Quartet, академический хор ННГУ им. Лобачевского.

Кроме того, на главной сцене выступит группа Uma2rman, пройдут ярмарочные гуляния и шоу Ильи Авербуха "Нижний Новгород - 100% настоящая Россия".

В рамках деловой части программы Нижегородская область подпишет соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

Также в День региона на выставке состоится церемония бракосочетания, в ходе которой проведут все этапы традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

В павильоне №58 будет транслироваться мэппинг от Нижегородской области.

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.