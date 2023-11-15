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Общество

Девять нижегородских проектов стали победителями финала Russian Event Awards

24 ноября 2023 18:58  [110] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Девять нижегородских проектов завоевали награды международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, торжественная церемония вручения наград состоялась в Нижнем Новгороде уже в третий раз.

Нижегородская область снова вошла в число лидеров событийного туризма, отметил глава региона.

Обладателями гран-при Russian Event Awards стали: Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023; Фестиваль "Гастрономическая Рождественская"; День молодежи в "Молодежной столице России-2023"; Фестиваль "Столица закатов"; Музыкальный фестиваль у собора Александра Невского "Великая Русь".

Второе место заняли: Всероссийская барная премия WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS; Международный форум "Города-побратимы и партнеры"; Областная молодежная техническая выставка-фестиваль #PROтехно.

Третье место занял "Музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск).

Как сообщалось ранее, пятнадцать нижегородских проектов вышли в финал Russian Event Awards.

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Теги:
Награды Туризм
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