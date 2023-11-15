Нижегородские волонтеры прошли семинар по работе с платформой "ДОБРО.РФ" Общество

Фото: АНО Волонтерский центр Нижегородской области

Более 650 нижегородских руководителей и координаторов добровольчества обучились работе с платформой "ДОБРО.РФ". Занятия проходили в очном формате и на онлайн-площадках, где они узнали историю проекта, его возможности и предоставляемые сервисы. Cообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

В частности, руководителей и координаторов добровольчества познакомили с площадкой по обмену информацией и новостями ("Добро.Журнал"), образовательной средой ("Добро.Университет"), сервисом мер поддержки проектов ("Добро.Навигатор") и специальным мобильным приложением ("Добро.Взаимно").

Также представители волонтерских организаций научились использовать каталог популяризации проектов ("Добро.Конкурсы"), работать с франшизой волонтерских инициатив ("Добро.Центр") и получать данные о добровольчестве через информационный сервис ("Добро.Аналитика") и приложением для поиска вакансий ("ДОБРО.РФ").

Помимо того, для участников обучения прошли семинары, на которых спикеры представили им полный цикл работы с волонтерами - от создания мероприятия на платформе до начисления баллов.

Отмечается, что Ассоциация волонтерских центров активно внедряет новые направления, обучающие курсы и конкурсы. Так, в ближайшее время начнет работу "Добро.Центр "Молоды душой" для информирования старшего поколения о возможностях сервиса.

"ДОБРО.РФ предоставляет много возможностей, поэтому продолжаем разбираться и повышать свои знания вместе с Волонтерским центром Нижегородской области", - отметила руководитель общественной организации социальной поддержки "От чистого сердца" Ольга Фролова.

Электронная волонтерская книжка, которая является единственным действительным документом волонтера, выдается ДОБРО.РФ. Ее можно заказать через Госуслуги и заверить в МФЦ.

При возникновения вопросов по работе с платформой ДОБРО.РФ получить ответы на них можно, обратившись по контактному номеру АНО "Волонтерский центр Нижегородской области": 8 (800) 222-00-13 либо через личные сообщения в группе в социальной сети "ВКонтакте"