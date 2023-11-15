Нижегородские безработные могут пройти курс социальной адаптации Общество

Согласно информации, 27 ноября с 10:00 до 12:00 ноября в лысковском филиале центра занятости, а 29 ноября с 10:00 до 11:00 - в уренском филиале. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В ходе занятий психолог-профконсультант центра расскажет гражданам о важности имиджа в карьере и жизни человека, даст советы по подготовке к собеседованию и будущей работе.

Также участникам мероприятия помогут грамотно составить резюме, освоить навыки самопрезентации, правила собеседования с работодателем и выработать эффективную стратегию поиска работы.

Помимо того, Нижегородский центр занятости 28 ноября с 10.00 до 12.00 планирует провести практикум по психологической поддержке, который пройдет в Нагорном филиале Нижнего Новгорода.

Отмечается, что участие в занятиях повышает конкурентоспособность человека на рынке труда и способствует скорейшему трудоустройству. А психологический практикум поможет определить трудности в поиске работы и составить конкретный план действий.

Ранее сообщалось, что безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня.