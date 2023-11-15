Нижегородских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду "Безопасный интернет" Общество

Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1-9 классов пройдет с 28 ноября по 25 декабря текущего года на образовательной платформе: Учи.ру.

Ее целью является повышение цифровой грамотности, обучение правилам и проверке знаний по безопасному поведению в сети Интернет и предоставлению школьникам новой интересной информации о сети.

Отмечается, что для участия необходимо иметь компьютер, телефон или планшет с возможностью выхода в Интернет, а задания можно выполнять в любом удобном месте.

Ознакомится с подробной информацией об олимпиаде можно по ссылке.

Онлайн-мероприятие проводится в рамках федеральных проектов "Информационная безопасность" и "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национального проекта "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по закрытию сайтов, помогающих обойти блокировку в России.