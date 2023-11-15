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Происшествия

Рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе

25 ноября 2023 15:20  [95] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Согласно информации, 25 ноября спасателям поступило сообщение о ДТП на 360 км автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Володарском районе области. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону,

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где произошло опрокидывание автобуса.

Отмечается, что в транспортном средстве находилось 11 человек, среди них никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули место происшествия на попутных автомобилях.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске.

Также ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе.

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Теги:
ДТП МЧС
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