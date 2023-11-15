Рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Согласно информации, 25 ноября спасателям поступило сообщение о ДТП на 360 км автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Володарском районе области. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону,

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где произошло опрокидывание автобуса.

Отмечается, что в транспортном средстве находилось 11 человек, среди них никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули место происшествия на попутных автомобилях.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске.

Также ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе.