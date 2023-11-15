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Общество

Неделя народных промыслов с видеопоказом роликов "#PROмысло" состоялась в НГЛУ.

25 ноября 2023 17:00  [102] Общество

Студенты Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, авторы  культурно-просветительского проекта "#PROмысло", провели серию открытых видеопоказов роликов о традиционных ремеслах Нижегородской области, объединив мероприятия Неделей народных промыслов НГЛУ.

Фото: В проекте #PROмысло  патриотический контент делает сама молодежь- для молодежи.

Уже третий сезон съемочная группа проекта, который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи, посещала фабрики и мастерские народных ремесел, узнавая об истоках промыслов и участвуя в мастер-классах.
 
Выпуски программ размещались в социальных сетях, а к финалу сезона авторы "#PROмысло" пригласили всех желающих на открытые видеопоказы своих программ. Неделя народных промыслов собрала более трехсот студентов из разных вузов Нижегородской области и представителей общественности.

Фото: Посещение предприятий НХП позволяет ребятам погрузиться в историю промыслов.

«Приятно то теплое внимание, с которым относится к проекту "#PROмысло" широкая аудитория, - говорит первый проректор – проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова. – Воспитание любви к исконным ремеслам – это часть работы по патриотическому воспитанию юного поколения, и замечательно, что в проекте наших ребят эту любовь несет сама молодежь – для молодежи. Немаловажно также, что проект способствует погружению в культурные и исторические истоки России студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья».

"#PROмысло" также получил поддержку и благодарность от Фонда развития народных промыслов Нижегородской области, предприятий сферы НХП.

"Мы планируем развивать культурно-просветительский проект и дальше, - говорит руководитель "#PROмысло", студентка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Ануш Отоян. – Возможно, новые выпуски сезона сакцентируем на историях о потомственных мастерах промыслов. Очень увлекательно соприкасаться с живой историей художественных промыслов, семей, их творивших – как части истории большой России".

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Теги:
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