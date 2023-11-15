Цикл выездных научно-популярных лекций пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Цикл выездных научно-популярных лекций пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках проекта "Культурный портал" в ноябре-декабре в модельных библиотеках пройдет цикл выездных открытых научно-популярных лекций для молодых людей от 14 до 35 лет.

В этом году основной тематикой лекций станет наука. Каждая встреча состоит из двух лекций от приглашенных спикеров продолжительностью от 30 до 45 минут. Всего до конца этого года пройдёт 14 лекций.

Мероприятия будут проходить в Нижнем Новгороде, Уренском, Павловском, Семеновском районах и Чкаловске. Посмотреть лекции онлайн можно в группе «ВКонтакте» Молодёжного центра "Высота".

Как рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, после проведения первых лекций будет решаться вопрос о расширении проекта в 2024 году.