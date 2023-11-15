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Общество

Открытки от детей, праздничные концерты и бесконечные слова благодарности – в Нижегородской области поздравляют мам с праздником

26 ноября 2023 14:05  [97] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 2 300 поздравительных открыток получат мамы от своих детей сегодня и в ближайшие дни. В преддверии Дня матери в Нижегородской области по инициативе регионального отделения "Единой России" была запущена акция "Напиши письмо маме". Более 1800 писем были написаны в Штабе общественной поддержки, еще 500 – передали участники специальной военной операции.

Накануне праздника открытку своей маме из Штаба отправил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

"День матери - прекрасный праздник, который дает возможность поблагодарить наших мам, сказать им спасибо за родительский труд. Здорово, что в рамках акции можно было сделать это с помощью открытки. Написанные рукой твоего ребенка слова обладают особой ценностью. Очень важно, что поздравить мам смогли те, кто защищает сейчас свое Отечество, для них это будет самый главный подарок", - сказал Глеб Никитин.

Поздравить своих мам в Штабе могли все желающие – и дети, и взрослые. Бесценным и самым главным подарком станут поздравления для матерей участников специальной военной операции. Во время акции для них отправляли открытки с гуманитарными конвоями. Воинские части, которые сегодня находятся на линии соприкосновения, проехали представители общественного движения "Отцы России", чтобы каждый наш солдат мог поздравить свою маму.

Открытки могли отправить и военнослужащие, которые находятся на лечение в госпиталях. Например, сегодня, в сам праздник, свои поздравления напишут бойцы из больницы им. Калинина в Донецке. Именно сюда доставят гуманитарную помощь из Автозаводского района Нижнего Новгорода. А уже в ближайшие дни самые ценные письма от солдат дойдут до их мам.

"С очередным гуманитарным грузом для наших ребят мы также везем и эти красивые и теплые открытки. Перед отъездом обратно обязательно подождем, чтобы все успели написать своим родным. Соберем эти весточки и отправим по адресам. Это очень сердечно и душевно, когда открываешь почтовый ящик – и вдруг получаешь такую открытку", - поделился Александр Марунченко, организатор и руководитель общественного центра гуманитарной помощи СВО, член политсовета местного отделения партии Автозаводского района.

Чествуют мам сегодня по всей Нижегородской области. Тех, кто сегодня ждет своих сыновей со специальной военной операции, и их жен, которые одни сейчас занимаются воспитанием детей. И, конечно, особое внимание всегда многодетным матерям. Например, в Канавинском районе Нижнего Новгорода при участии регионального отделения "Единой России" поздравили самых активных мам района.

В семье Назаровых четверо детей – три сына и дочка. Делятся своими традициями празднования – вечером обязательно вкусный ужин в кругу всей семьи. А все дети еще накануне подготовили открытки и рисунки для своей мамы.

"Мы с детьми поздравляем всех мам сегодня с праздником, в первую очередь желаем счастья и здоровья. Пусть у каждой из нас будет как можно больше поводов для радости за своего ребенка. А тем, кто ждет сегодня своих детей домой, пусть эта встреча состоится как можно скорее! Мирного неба всем над головой!" - сказала многодетная мама, председатель Ассоциации многодетных семей Канавинского района Нижнего Новгорода Оксана Назарова.

Сегодня мероприятия, которые организованы для мам активистами и депутатами, а также местными отделениями «Единой России», проходят во всех муниципалитетах Нижегородской области.

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