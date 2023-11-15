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Общество

Соседские центры Нижнего Новгорода в День открытых дверей посетили почти 2 600 человек

27 ноября 2023 11:43  [84] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Соседские центры и Советы ТОС в Дни открытых дверей в Нижнем Новгороде посетили более 2 600 горожан. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации  Нижнего Новгорода.

"Многие жители узнали о ТОС и соседских центрах через соцсети или от знакомых. Лично побывав здесь, они почувствовали эту дружескую атмосферу, ощутили поддержку и остались для реализации своих проектов. Нижегородцы нашли здесь единомышленников, возможность раскрыть свои таланты и научиться новому, а кто-то впервые познакомился с соседями по дому. Благодаря поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева с каждым годом соседских центров становится все больше, а, значит, еще больше нижегородцев могут провести время с пользой и обрести новых друзей", - рассказала директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

В ТОС и соседских центрах Нижнего Новгорода прошли насыщенные программы мероприятий. Нижегородцы смогли посетить лекции по здоровью и спортивные тренировки, принять участие в "Соседском квизе" и творческих мастер-классах. Для всех гостей председатели ТОС и руководители соседских центров провели подробную экскурсию, а за чаепитием рассказали, как стать участником городских социальных проектов и реализовать свою идею.

Председатели ТОС и руководители соседских центров отметили, что Дни открытых дверей дают жителям возможность лично познакомиться с деятельностью общественного самоуправления.

Узнать адреса соседских центров Нижнего Новгорода можно на сайте.

Напомним, что еще шесть соседских центров должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2023 года.
 

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Теги:
Социальные проекты ТОС
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