Вслед за дождями в Нижегородскую область придут снегопады и похолодание до -8° Общество

По территории России проходят циклоны, которые несут потепление, дожди, местами - ураганные ветры. В Нижегородской области вероятность осадков будет повышенной, и лишь к середине недели погода ненадолго наладится, вернётся в зимнее русло. Передышка будет недолгой - и регион снова окажется вл власти снегопадов.

Рабочая неделя стартует ненастьем и оттепелями. Сегодня днём ожидается облачная погода, термометры покажут +1..+2°, ветер юго-восточный, до 4-5 м/с. Давление заметно ниже нормы - 734-735 мм рт.ст. Вечером прогнозируется дождь, мокрый снег, а ночью подморозит до -1°.

28 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, днём 0...-2°, ночью - до -6°, ветер южный, умеренный. В течение дня будет идти слабый снег

В среду, 29 ноября, ожидается малооблачная погода: атмосферное давление нормализуется, выглянет солнце. Температура установится в пределах ночью и днем -6...-8°.

30 ноября в течение суток погода значительно испортится: ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман. Днём -2..-3°, ночью - до -6°. Атмосферное давление снова пойдёт на понижение, ветер юго-восточный, умеренный.

К выходным ожидается облачная погода, обильные снегопады. Температура будет колебаться в пределах -5..-8°, ветер слабый.