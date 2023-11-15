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Общество

Проект НГЛУ "#PROмысло" открыл иностранным студентам неизвестную Россию

27 ноября 2023 14:00  [43] Общество

Неделя художественных промыслов в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова, в рамках которой состоялись открытые показы видеовыпусков культурно-просветительского проекта "#PROмысло", собрала множество позитивных откликов, в том числе – от иностранных студентов.

"В Узбекистане очень ценят народные ремесла, поэтому мне было интересно изучить, в свою очередь, промыслы России, - говорит студент НГЛУ из Узбекистана Фазлиддин Хасанов Абобакир угли. – Мне повезло: НГЛУ находится в Нижегородском регионе России, который богат на народные художественные промыслы, и поэтому ребята из университета организовали такой интересный проект. Я смотрел все сезоны "#PROмысло" и просто потрясен тем, что открыл для себя. Какие в Нижегородской области есть мастера! То, что они делают, нельзя даже назвать ремеслом – это настоящее искусство. Как, например, ручная золотная вышивка в Городце. Невероятная красота! Спасибо авторам проекта за возможность увидеть все это своими глазами".

Проект НГЛУ открыл иностранным студентам неизвестную Россию

"Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова открывает для иностранных студентов много интересного о культуре России, - говорит студент НГЛУ Ахмад Мухамад из Египта. – Для меня и моих однокурсников из разных стран организовывали экскурсии в нижегородский Кремль, в художественные музеи, в нижегородские старинные храмы. Открыть для себя местные народные промыслы было очень интересно! Это так красиво и необычно! Только в Росии, в Нижегородской области, я увидел такую сложную и необычную резьбу по дереву. Узнал про магические свистульки из керамики. И все благодаря проекту "#PROмысло". Я теперь точно знаю, что привезу друзьям в качестве сувениров из России!".

"Народные промыслы раскрывают душу народа, - говорит студент НГЛУ Нассар Самех из Сирии. – Судя по выпускам "#PROмысло", которые я увидел на показах в университете, у русских очень красивая душа! Я отправляю ссылки на проект своим друзьям и родным, чтобы они удивлялись и восхищались вместе со мной!".

Проект студентов НГЛУ уже третий сезон знакомит жителей России и гостей зарубежья с народными промыслами Нижегородского региона

Напомним, культурно-просветительский проект студентов Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова "#PROмысло" реализуется уже третий сезон и знакомит жителей России и гостей из зарубежья с народными промыслами Нижегородского региона. Юные лингвисты выбрали формат видеопрограмм, объединенных тематикой народных ремесел. Выпуски программы размещаются в сети интернет и собирают сотни тысяч просмотров, аудитория проекта – молодежь школьного и студенческого возраста со всей России. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи.

Фото пресс-службы НГЛУ

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