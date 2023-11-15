Спектакль "Вертинский" показали в Выксе благодаря ОМК Общество

Фото: ОМК

Спектакль-концерт "Вертинский" показали в ДК им. Лепсе в Выксе в рамках "Театральных сезонов - 2023", организованных ОМК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зрители увидели мир кумира эстрады первой половины XX века. О своей жизни и творческом пути Александр Вертинский мастерски рассказал сам – в книге воспоминаний и, конечно, в своих песнях, которые и легли в основу спектакля. Многочисленные перевоплощения артиста на сцене подчеркивают обилие судьбоносных, порой трагичных событий, которые происходили с Вертинским. Музыкант Альберт Макаров в роли выдающегося шансонье одинаково искренне говорит и о страстях и пагубных привычках молодого артиста, и о трогательных чувствах к Лидии Циргваву, которую Вертинский встретил, когда ему было уже за 50.

Спектакль "Вертинский" приурочили к 15-летию благотворительного фонда "ОМК-Участие". Часть билетов на представление получили друзья, волонтеры и активисты фонда, а также партнеры, которые поддерживают акции и проекты "ОМК-Участие" в Выксе. Средства, полученные от продажи второй части билетов, организаторы традиционно направят на развитие театральных студий и кружков Выксы.

"Мы выбрали спектакль „Вертинский“ в качестве подарка для выксунцев, которым хотим сказать спасибо за доброту и отзывчивость. Это признание вклада в жизнь фонда и его подопечных. Жителям города, которые приобрели билеты на этот замечательный спектакль, я также говорю спасибо! Каждый благотворительный взнос, который вы оставляете за билет, это небольшой вклад в развитие культурной жизни в Выксе. Уверена, что для всех постановка стала настоящим подарком", – отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Инга Ачкасова.

Ранее сообщалось, что ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма.