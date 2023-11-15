"СВОим!": автозаводцы отправили гуманитарный груз в больницу Донецка Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Из Автозаводского района Нижнего Новгорода отправили очередную партию с гуманитарной помощью на Донбасс. Данный груз предназначается для больницы им. Калинина в Донецке, в которой проходят лечение и бойцы с передовой.

"Сейчас мы едем в больницу Калинина в Донецке. Больница вновь недавно подверглась обстрелу. Зная, что мы постоянно возим гуманитарную помощь, к нам обратилось руководство учреждения, что у них есть нужда в медикаментах. Мы быстро все собрали: целый список от йода до кровоостанавливающих препаратов. Основная часть груза это, конечно, лекарства и медицинские принадлежности. Но также везем теплые вещи, гигиенические принадлежности, постельное белье, нательное белье, сланцы, бутилированную воду, продукты - все, что пригодится ребятам во время лечения. А самое ценное, что они знают, что мы с ними и всегда готовы помочь. Каждый раз нас встречают с таким теплом и радостью, как будто к ним приехали родные люди. Это дорого стоит", - поделился руководитель общественного центра гуманитарной помощи СВО, член политсовета местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Александр Марунчено.

Автозаводцы регулярно отправляют гумконвои для поддержки наших военнослужащих в зону СВО и мирного населения в новых регионах. И желающих помочь становится только больше.

"Недавно также отправили большой груз, даже не все убралось, что от чистого сердца приносят люди. Часть передали сегодня, также формируем новые конвои. Обязательно все будет доставлено по назначению. Очень много неравнодушных жителей, наши активисты, депутаты, социальные учреждения, общественные и коммерческие организации – всех не перечислить - все объединились, чтобы поддержать наших бойцов, которые сейчас защищают нас. Люди сами приходят и спрашивают, а как мы можем помочь. Ребята на передовой каждую минуту рискуют жизнью, и наша поддержка им необходима. У нас одна на всех главная цель – Победа", - сказал глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Автозаводского района Александр Нагин.

Также в составе груза отправили для бойцов в зону СВО маскировочные сети, изготовленные волонтерами, которые всячески помогают нашим военнослужащим.

"Мы с друзьями решили помочь самостоятельно, чем можем. Создали группу, стали приглашать своих знакомых, друзей. И оказалось, что у нас огромное число единомышленников! Группа разрослась за первые сутки до 100 человек, на следующий день – уже 300. Буквально за месяц нас стало уже больше тысячи, и группа растет. Сейчас у нас открылся еще один пункт на Автозаводе – благодарим администрацию, что предоставили хорошее помещение в ТОС на проспекте Октября. Ребята на передовой нас знают, пишут заявки, поэтому у нас точная, адресная помощь, привозим именно то, что нужно конкретным подразделениям. Какие сети, какого цвета, какого размера мы также знаем непосредственно от ребят. Помимо сетей возим и провизию, и "гигиену", и обмундирование, а также технику - это тоже очень важная позиция", - рассказала организатор волонтерского движения Дарина Володяева.

С каждым грузом в зону СВО свои письма и рисунки для бойцов со словами поддержки и гордости передают ученики и дошкольники. В этот раз маленькие автозаводцы из детских садов района вместе с родителями и воспитателями своими руками изготовили обереги для солдат.

"Мы с ребятами смастерили обереги для наших солдат - сердечки, домики. Я тоже сделал оберег, хочу чтобы они не болели. И хочу, чтобы они помнили, что дома их ждут и любят", - сказал пятилетний воспитанник детского сада №34 Даниил Зотов.

Автозаводцы уже формируют для наших защитников новый груз, в котором обязательно помимо необходимых вещей, снаряжения и техники, будут новогодние подарки и поздравления.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на территориях новых регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.