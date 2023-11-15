Евгений Люлин встретился со спикером регионального парламента Кировской области Романом Бересневым Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл встречу со спикером регионального парламента Кировской области Романом Бересневым.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в числе прочих стороны обсудили вопросы проведения научно-практической конференции по развитию парламентаризма, выстраиванию диалога общества и власти.

Речь шла также об эффективных практиках нижегородского парламента в сфере бережливого управления. Руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров продемонстрировал Роману Бересневу возможности нового аппаратно-программного комплекса, установленного в зале заседаний.

"Прежняя конгресс-система, обеспечивающая ход голосования, была установлена 15 лет назад. Не удивительно, что оборудование устарело и начало выходить из строя. Западные санкции не позволяют сегодня заменить импортные комплектующие и импортное программное обеспечение. Особо отмечу, что программный комплекс разработали специалисты Приволжского Федерального округа", - сообщил руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Внедрение передового оборудования позволит организовывать качественную трансляцию парламентских заседаний и участвовать в них онлайн. Для проведения трансляций в состав аппаратно-программного комплекса входят современные камеры, серверное и коммутационное оборудование.

"Новый отечественный аппаратно-программный комплекс аналогичен установленному в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Комплекс является мобильным, то есть вся аппаратура может быть разобрана, перевезена и собрана заново на новом месте. Благодаря ювелирной работе установщиков при монтаже системы удалось аккуратно замаскировать специальные кабели, общая протяжённость которых составляет 10 километров!", - добавил Максим Ребров.

Роман Береснев также оценил работу интерактивного терминала, расположенного на первом этаже Законодательного Собрания. С его помощью каждый посетитель может оперативно найти информацию о руководстве и сотрудниках регионального парламента, расположении комитетов и отделов.

"Современное Законодательное Собрание должно максимально соответствовать тренду на цифровизацию. В нижегородском парламенте я увидел лучший информационный продукт, который есть в стране. Уверен, что такой эффективный "бережливый" опыт в плане модернизации навигационных систем необходимо распространить на другие регионы", - подчеркнул Роман Береснев.

Как сообщалось ранее, Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна.