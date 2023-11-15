Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
27 ноября 2023 15:49  [15] Нижегородское министерство лесного хозяйства возглавил Роман Воробьев
27 ноября 2023 15:32  [21] Обязанности заместителей главы города распределены в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 15:17  [74] Евгений Люлин встретился со спикером регионального парламента Кировской области Романом Бересневым
24 ноября 2023 19:10  [1031] Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр"
23 ноября 2023 17:32  [489] "Единая Россия" в Нижегородской области подвела итоги избирательного цикла и работы в этом году
22 ноября 2023 16:27  [694] Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы
22 ноября 2023 09:01  [832] Делегация Белоруссии во главе с Романом Головченко прибыла в Нижний Новгород
21 ноября 2023 15:42  [598] ЦИК предупредил о старте работы по дискредитации выборов президента России
20 ноября 2023 18:03  [1306] Нижегородец Алексей Алехин возглавил департамент цифрового развития Минобра РФ
17 ноября 2023 19:03  [2039] Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Евгений Люлин встретился со спикером регионального парламента Кировской области Романом Бересневым

27 ноября 2023 15:17  [74] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл встречу со спикером регионального парламента Кировской области Романом Бересневым.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в числе прочих стороны обсудили вопросы проведения научно-практической конференции по развитию парламентаризма, выстраиванию диалога общества и власти.

Речь шла также об эффективных практиках нижегородского парламента в сфере бережливого управления. Руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров продемонстрировал Роману Бересневу возможности нового аппаратно-программного комплекса, установленного в зале заседаний.

"Прежняя конгресс-система, обеспечивающая ход голосования, была установлена 15 лет назад. Не удивительно, что оборудование устарело и начало выходить из строя. Западные санкции не позволяют сегодня заменить импортные комплектующие и импортное программное обеспечение. Особо отмечу, что программный комплекс разработали специалисты Приволжского Федерального округа", - сообщил руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Внедрение передового оборудования позволит организовывать качественную трансляцию парламентских заседаний и участвовать в них онлайн. Для проведения трансляций в состав аппаратно-программного комплекса входят современные камеры, серверное и коммутационное оборудование.

"Новый отечественный аппаратно-программный комплекс аналогичен установленному в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Комплекс является мобильным, то есть вся аппаратура может быть разобрана, перевезена и собрана заново на новом месте. Благодаря ювелирной работе установщиков при монтаже системы удалось аккуратно замаскировать специальные кабели, общая протяжённость которых составляет 10 километров!", - добавил Максим Ребров.

Роман Береснев также оценил работу интерактивного терминала, расположенного на первом этаже Законодательного Собрания. С его помощью каждый посетитель может оперативно найти информацию о руководстве и сотрудниках регионального парламента, расположении комитетов и отделов.

"Современное Законодательное Собрание должно максимально соответствовать тренду на цифровизацию. В нижегородском парламенте я увидел лучший информационный продукт, который есть в стране. Уверен, что такой эффективный "бережливый" опыт в плане модернизации навигационных систем необходимо распространить на другие регионы", - подчеркнул Роман Береснев.

Как сообщалось ранее, Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph