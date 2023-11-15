"Кадры будущего" в НГЛУ: первые шаги в науке через конференцию #ЗА_НАМИ_БУДУЩЕЕ Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ. Эксперты представили доклады по ряду актуальных тем

В рамках грантового проекта Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова - образовательной школы развития современных компетенций "Кадры будущего" состоялось пленарное заседание Всероссийской научной конференции #ЗА_НАМИ_БУДУЩЕЕ.

На торжественной церемонии открытия в Малом актовом зале НГЛУ выступили проректор по науке НГЛУ Анна Чанчина, директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина и директор колледжа НГЛУ Ольга Миронова.Совместно с ведущими деятелями науки НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, свой опыт представили коллеги из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Дзержинска, Семёнова и Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие более 300 человек в очном формате и более 250 человек - в онлайн-формате.

Научный руководитель проекта "Образовательная школа развития современных компетенций "Кадры будущего", ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова подчеркнула, что конференция – отличный стартап для тех студентов, которые еще не имеют научного опыта: "Некоторые участники Школы делают в науке свои первые шаги, - сказала она. - На конференции #ЗА_НАМИ_БУДУЩЕЕ они могут обрести соответствующие навыки с помощью профессиональных наставников, задать им вопросы и получить фидбек для дальнейшего развития перспективных проектов в области науки". На пленарном заседании экспертами были организованы доклады по таким актуальным темам как "Проблемы качества образования", "Руководитель нового типа: функции, ресурсы и результаты", "Факторы вовлечения молодёжи в деструктивные практики: цифровые вызовы и угрозы", "Система работы с одаренными детьми", "Предуниверсарий как эффективная форма взаимодействия школа-вуз" и другие.

"Кадры будущего начинаются с системы образования, - отметила проректор по науке НГЛУ Анна Чанчина, - поэтому так важно сегодня грамотно выстроить педагогическую систему и школы, и вуза, взяв на вооружение самые последние исследования и применив самые современные методики преподавания".

Школа современных компетенций "Кадры будущего" является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты".