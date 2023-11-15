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Общество

Проект НГЛУ "КультактивНО": знакомство молодежи с культурой городов ПФО

27 ноября 2023 17:00  [3] Общество
Фото: пресс-служба НГЛУ

Фото: пресс-служба НГЛУ

Новый проект творческих объединений Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова — культурно-просветительская программа "КультактивНО" торжественно завершил свою работу финальными выступлениями студенческих объединений НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в Дзержинске, Чебоксарах и Кирове.

Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, театр "Сатура", группа поддержки "FLUNNINGO" и Ансамбль "Синий луг" выступили в Центральной детской музыкальной школе им. А.Н. Скрябина (г. Дзержинск), в Актовом зале Чувашского государственного университета им.И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) и в Органном зале Вятской государственной филармонии (г. Киров). Помимо студенческих объединений НГЛУ, своим профессиональным мастерством в рамках реализации проекта с нашими студентами поделились и профессиональные музыканты: в Дзержинске прошли мастер-классы Марии Спириной и Руслана Малекова,  были продемонстрированы номера вокальных ансамблей НМУ им. М.А. Балакирева. В Чебоксарах своим мастерством со студентами поделилась Нарине Дворщенко. Подготовительной работой по постановке хореографиеских номеров занималась ведущий хореограф в области чирлидинга Полина Алексеева. Также прошел мастер-класс для студентов Кировского колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина, а вечером в Кирове состоялась творческая встреча с руководителем прославленного коллектива, участника финала Всероссийского конкурса "Битва хоров" образцового хорового коллектива "Классика" - Ларисой Владиславовной Гайдой.

"Для творческих студенческих объединений крайне важен обмен опытом как друг с другом, так и знакомство с культурой близлежащих регионов, - говорит лидер проекта "КультактивНО", художественный руководитель Академического хора НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, лауреат международных конкурсов Максим Иванов. - За месяцы мастер-классов, репетиций и гастрольных выступлений наши артисты смогли не только по-новому оценить свой потенциал в той или иной творческой сфере, но и по-новому взглянуть на культуру России в целом, ведь в каждом городе, в который приезжала наша команда, состоящая из танцоров, актеров, певцов, мы могли увидеть культурную ДНК народов, проживающих в них".

Проект "КультакивНО" охватил тысячи молодых любителей культуры по всему Приволжскому федеральному округу. Программа представляет собой творческий арт-марафон, состоящий из цикла концертов студенческих объединений Нижегородской области в таких городах как Киров, Городец, Чебоксары, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Дзержинск и Бор. "КультактивНО" является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты".

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Теги:
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