Нижегородцы смогут присоединиться к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" Общество

1 декабря Нижегородская область присоединится к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, акция пройдёт накануне Дня Неизвестного Солдата.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Большая история", который реализуют Молодёжные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.

Цель проекта – привлечь внимание жителей страны к изучению отечественной истории, а также оценить уровень их исторической грамотности.

Тест проводится с 2015 года, в прошлом году его написали более 2,5 миллионов человек из 46 стран мира.

Подробнее об участии и правилах проведения акции можно узнать на сайте История.РФ.