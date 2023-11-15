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Общество

Нижегородцы смогут присоединиться к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны"

27 ноября 2023 16:40  [88] Общество

1 декабря Нижегородская область присоединится к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, акция пройдёт накануне Дня Неизвестного Солдата.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Большая история", который реализуют Молодёжные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.

Цель проекта – привлечь внимание жителей страны к изучению отечественной истории, а также оценить уровень их исторической грамотности.

Тест проводится с 2015 года, в прошлом году его написали более 2,5 миллионов человек из 46 стран мира.

Подробнее об участии и правилах проведения акции можно узнать на сайте История.РФ.

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Теги:
Законодательное собрание История
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