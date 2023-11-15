Нижегородцы смогут присоединиться к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны"

1 декабря Нижегородская область присоединится к международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны".
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, акция пройдёт накануне Дня Неизвестного Солдата.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Большая история", который реализуют Молодёжные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.
Цель проекта – привлечь внимание жителей страны к изучению отечественной истории, а также оценить уровень их исторической грамотности.
Тест проводится с 2015 года, в прошлом году его написали более 2,5 миллионов человек из 46 стран мира.
Подробнее об участии и правилах проведения акции можно узнать на сайте История.РФ.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+