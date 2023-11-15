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Общество

Нижегородский доброволец: "Мы настроены только на победу, по-другому никак!"

27 ноября 2023 19:02  [116] Общество

Фото: Дом народного единства

В нижегородский пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят желающие пополнить ряды защитников Родины. Среди контрактников – жители разных районов Нижегородской области, разных возрастов и профессий. Но у всех один мотив — желание быть полезным своей стране.

"Еду защищать Родину, своих детей - у меня их четверо. У меня там много друзей. И все мы настроены только на победу, по-другому никак", - говорит контрактник из Борского городского округа.

Такое же осознанное и твёрдое решение и у жителя Нижнего Новгорода. Ещё несколько дней назад он трудился на заводе "Красное Сормово", а сейчас готов встать в строй.

"Настрой у меня боевой! Не могу оставаться в стороне, хочу помочь товарищам в трудную минуту, защитить свою Родину", - говорит нижегородец.

После отбора, медкомиссии и оформления документов новобранцы отправляются на боевое слаживание для подготовки к участию в специальной военной операции.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц в зоне СВО и 195 тысяч рублей единовременно при заключении контракта. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте служувнн.рф.

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Теги:
Армия Военные СВО
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