Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2023 09:56  [55] Приемный котлован для щита скоро начнут готовить на площади Свободы
28 ноября 2023 09:12  [87] Нижегородские программисты стали призерами Международного хакатона по искусственному интеллекту
27 ноября 2023 19:02  [269] Нижегородский доброволец: "Мы настроены только на победу, по-другому никак!"
27 ноября 2023 18:32  [299] Новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 17:49  [273] Нижегородское министерство туризма и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве
27 ноября 2023 17:31  [272] Школьное лесничество из Краснобаковского района стало одним из лучших в России
27 ноября 2023 17:15  [274] Нижегородские судебные приставы вместе с воспитанниками детского дома посетили театр
27 ноября 2023 17:00  [253] Проект НГЛУ "КультактивНО": знакомство молодежи с культурой городов ПФО
27 ноября 2023 16:54  [275] Сбербанк анонсировал пилотный запуск исламской ипотеки в России
27 ноября 2023 16:45  [235] Монтаж металлоконструкций каркаса ледовой арены на Стрелке завершен на 80%
Общество

Нижегородские программисты стали призерами Международного хакатона по искусственному интеллекту

28 ноября 2023 09:12  [87] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Подведены итоги Международного хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, участники при помощи технологий ИИ разработали решения в 10 кейсах. Призовой фонд хакатона составил 1 млн рублей: за первое место – 500 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей. До финальных защит дошли 226 команд.

Кейс от Минприроды России при участии ФГБУ "ВНИИ Экология" был посвящен обработке видеофиксации транспорта. Участники создали программное решение по автоматизированной обработке материалов видеофиксации транспортных потоков с применением искусственного интеллекта в рамках включения в систему сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросов автомобильного транспорта. Третье место в кейсе заняла команда "inNINO" (Денис Жарков, Анастасия Лаврентьева, Иван Ярцев, Илья Дмитриев и Андрей Дмитриев) из Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, польза от данного проекта заключается в расширении ИТ-рынка и подготовке квалифицированных кадров, а также в популяризации и поддержке разработки решений на базе искусственного интеллекта.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей", генеральный партнер – национальный видеохостинг RUTUBE, технологические партнеры – Yandex Cloud, VK, партнер – JUG Ru Group. Хакатон проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Хакатон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph