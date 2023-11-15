Нижегородские программисты стали призерами Международного хакатона по искусственному интеллекту Общество

Фото: организаторы мероприятия

Подведены итоги Международного хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, участники при помощи технологий ИИ разработали решения в 10 кейсах. Призовой фонд хакатона составил 1 млн рублей: за первое место – 500 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей. До финальных защит дошли 226 команд.

Кейс от Минприроды России при участии ФГБУ "ВНИИ Экология" был посвящен обработке видеофиксации транспорта. Участники создали программное решение по автоматизированной обработке материалов видеофиксации транспортных потоков с применением искусственного интеллекта в рамках включения в систему сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросов автомобильного транспорта. Третье место в кейсе заняла команда "inNINO" (Денис Жарков, Анастасия Лаврентьева, Иван Ярцев, Илья Дмитриев и Андрей Дмитриев) из Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, польза от данного проекта заключается в расширении ИТ-рынка и подготовке квалифицированных кадров, а также в популяризации и поддержке разработки решений на базе искусственного интеллекта.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия – страна возможностей", генеральный партнер – национальный видеохостинг RUTUBE, технологические партнеры – Yandex Cloud, VK, партнер – JUG Ru Group. Хакатон проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев.