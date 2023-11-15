Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2023 09:36  [65] Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 14:33  [342] Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде
25 ноября 2023 15:20  [557] Рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе
24 ноября 2023 14:43  [725] Два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе
24 ноября 2023 12:30  [495] Один из травмированных рабочих со стройки завода в Выксе скончался
24 ноября 2023 10:01  [563] Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске
24 ноября 2023 09:35  [525] Двух человек придавило щитовой конструкцией на стройке завода в Выксе
23 ноября 2023 13:45  [630] Жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет
23 ноября 2023 12:29  [626] Восемь с половиной лет тюрьмы получил гражданин за сбыт почти 22 кг наркотиков в Нижегородской области
23 ноября 2023 10:56  [479] Автомойщик обстрелял из пневмата бывшего коллегу в Нижнем Новгороде
Происшествия

Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде

28 ноября 2023 09:36  [65] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Согласно информации, полицейские при получении оперативной информации установили и задержали 31-летнего подозреваемого, ранее судимого.

Во время осмотра квартиры задержанного были обнаружены и изъяты 53 свертка с порошкообразным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что в свертке находится наркотическое вещество мефедрон массой 248,5 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что мужчина был курьером и закладчиком. Крупную партию наркотиков он расфасовывал на разовые дозы, которые затем распространял на территории города и области при помощи "тайников-закладок".

Также полицейские выяснили, что задержанный уже успел сделать 14 таких тайников. Их обнаружили, а находившиеся там наркотики были изъяты.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит длительный тюремный срок (более 18 лет лишения свободы).

Ранее сообщалось, что восемь с половиной лет тюрьмы получил гражданин за сбыт почти 22 кг наркотиков в Нижегородской области.
 
 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph