Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Согласно информации, полицейские при получении оперативной информации установили и задержали 31-летнего подозреваемого, ранее судимого.

Во время осмотра квартиры задержанного были обнаружены и изъяты 53 свертка с порошкообразным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что в свертке находится наркотическое вещество мефедрон массой 248,5 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что мужчина был курьером и закладчиком. Крупную партию наркотиков он расфасовывал на разовые дозы, которые затем распространял на территории города и области при помощи "тайников-закладок".

Также полицейские выяснили, что задержанный уже успел сделать 14 таких тайников. Их обнаружили, а находившиеся там наркотики были изъяты.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит длительный тюремный срок (более 18 лет лишения свободы).

Ранее сообщалось, что восемь с половиной лет тюрьмы получил гражданин за сбыт почти 22 кг наркотиков в Нижегородской области.



