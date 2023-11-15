Проект НГЛУ "Кадры будущего" помог молодежи освоить лидерские навыки Общество

На базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова в рамках образовательной школы развития современных компетенций "Кадры будущего" для студенческой молодёжи прошла презентация программы и серия мастер-классов "Искусство самопрезентации как ключевые навыки лидера". В мероприятие включились более шестисот студентов НГЛУ и ВШЭ.

Участники мастер-классов освоили лучшие коммуникационные практики для бизнес-общения, которое включает в себя как участие в профессиональных конференциях и публичных выступлениях, так и проведение деловых встреч, а также прохождение собеседования в крупных компаниях и госкорпорациях.

Участники мастер-классов под руководством экспертов из НГЛУ освоили лучшие коммуникационные практики для бизнес-общения

"Экспертами от НГЛУ им.Н.А.Добролюбова выступили как педагоги Высшей школы международных отношений и мировой политики, так и лидеры студенческих объединений-авторов грантовых проектов, - говорит главный координатор проекта "Образовательная школа развития современных компетенций "Кадры будущего" Артем Шишко. – Ими накоплен большой опыт взаимодействия с представителями управленческого и бизнес-сообщества России, а также ближнего и дальнего зарубежья, и представителями научно-образовательных федеральных проектов. Все участники "Кадров будущего" хотят быть лидерами в своем выбранном профессиональном направлении, а значит, уметь презентовать себя и быть убедительными при переговорах и публичных выступлениях".

Артем Шишко также отметил, что проект "Кадры будущего" вызвал интерес не только со стороны студентов и молодых специалистов иняза, но и научно-образовательного сообщества других университетов России и стран СНГ: "Надеемся на дальнейшее развитие проекта и очень рады взаимодействию с вузами-партнерами НГЛУ, которое позволяет обмениваться опытом на нашей площадке, давая молодежи базис для профессионального роста", - сказал он.

Школа современных компетенций "Кадры будущего" в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова - проект, реализующийся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи.

Фото пресс-службы НГЛУ