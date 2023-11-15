Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях пройдут в Нижнем Новгороде Спорт

В Нижнем Новгороде 2-3 декабря пройдут Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях.

Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины, в личном и командном зачете.

В Нижний Новгород приедут звезды российского фехтования: олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Камиль Ибрагимов.

Нижегородскую область представят мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, мастера спорта России Артем Султанов, Антон Георгиевский, Алена Лисина.

Организаторы соревнований – Федерация фехтования России (президент Ильгар Мамедов), Спортивная федерация фехтования Нижегородской области (председатель Константин Аргентов, директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина") при поддержке Министерства спорта Нижегородской области и департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода.

На торжественной церемонии открытия будут присутствовать первый вице-президент Федерации фехтования России, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, четырёхкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков, представители Федерации фехтования России, правительства Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

Старт соревнований - 2 декабря в 10:00 в ФОК "Приокский" (пр. Гагарина, 119В). Торжественная церемония открытия - 2 декабря в 17:00.