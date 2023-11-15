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Общество

Евгений Люлин: "Проходят десятилетия, но не иссякает поток людей, несущих цветы к воинским мемориалам"

03 декабря 2023 08:55  [66] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратился к нижегородцам в День неизвестного солдата.

"Сегодня – День неизвестного солдата, когда мы чтим память воинов, павших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях – тысяч и тысяч безвестных героев, верой и правдой служивших Отчизне.

Давно отгремели битвы Великой Отечественной войны, но поисковые отряды продолжают находить могилы павших защитников Родины. Проходят десятилетия, но не иссякает поток людей, несущих цветы к воинским мемориалам. Каждый неизвестный солдат – чей-то дед, прадед, боевой товарищ, любимый человек. Мы склоняем головы перед их памятью.

По примеру предков сегодня уходят в бой сыновья и внуки победителей фашизма, участвующие в специальной военной операции – они защищают жителей Донбасса, отстаивают интересы нашего Отечества.

Слава солдатам-победителям! Вечная память павшим в бою за Родину!" - сказал Евгений Люлин.

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