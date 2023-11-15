Евгений Люлин: "Историю нашей страны творили Герои" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Историю нашей страны творили Герои. Это они сражались в Нижегородском ополчении Минина и Пожарского, громили полчища Наполеона, победили немецкий фашизм и японский милитаризм. Их смелость, самопожертвование, верность стали примером для потомков.

Мы преклоняемся перед подвигами всех Героев Великой Отечественной войны, которые боролись за наше будущее на поле боя, трудились без сна и отдыха, создавая оружие Победы – в их честь Нижний Новгород и Дзержинск носят почетные звания "Город трудовой доблести".

Сегодня новые поколения Героев защищают интересы нашей страны на специальной военной операции, обеспечивают безопасность жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы преклоняемся перед подвигом настоящих Героев и чтим память воинов, павших за Родину!" - говорится в поздравлении.