Строительство ЖК "Новинки Smart City" завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство ЖК "Новинки Smart City" завершили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета ППК "Фонд развития территорий" Марат Хуснуллин.

Согласно информации, в эксплуатацию введено 25 многоквартирных жилых домов, в которых свои квартиры получат 1,8 тысячи обманутых дольщиков.

Также в жилом комплексе в рамках различных программ, в том числе нацпроекта "Жилье и городская среда", были построены детский сад, школа и дороги.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, завершение строительства жилищного комплекса "Новинки Smart City" – знаковое событие для всего региона.

"В течение последних лет была проделана колоссальная работа как по достройке объектов, так и принятию всех возможных мер для восстановления прав 1,8 тысячи граждан, пострадавших от бездействия застройщика. Сегодня благодаря эффективным механизмам по защите прав дольщиков и продуктивному взаимодействию с федеральным центром мы перевернем эту страницу", – сказал глава региона.

Напомним, участниками долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" стали почти 2 тысячи человек. Из 34 домов первой очереди жилого комплекса было начато строительство 25. Первоначально срок ввода домов в эксплуатацию был установлен на четвертый квартал 2015 года, но тогда стройка была заморожена. В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что нижегородский ЖК "Окский берег" планируется достроить к 2040 году.