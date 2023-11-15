Различные способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту под залог

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Разбираем на примерах, какие варианты обеспечения используются в банковском кредитовании и что это значит для заёмщика.

Зачем нужно обеспечение

Обеспечить исполнение кредитных обязательств — значит представить банку гарантии погашения задолженности. Пример: вам нужен кредит на большую сумму, но вы не готовы подтвердить высокий доход. Можно взять кредит под залог недвижимости, и тогда гарантией возврата средств будет не ваша платёжеспособность, а наличие ценного имущества. Для банка-кредитора предоставление залога снижает риск неплатежа, поэтому вы можете рассчитывать на крупный кредит с минимумом документов.

Виды обеспечения

Получая деньги в кредит, вы берёте на себя обязательства перед банком. В рамках этих обязательств вы должны вернуть одолженную сумму на условиях кредитного договора, то есть в указанные сроки и с процентами, начисленными в соответствии с персонально установленной ставкой. Обычно к договору кредитования прилагается график платежей, по которому нужно погашать долг.

Исполнение обязательств означает, что вы погашаете задолженность без задержек, соблюдая все правила и условия. Неисполнение обязательств — это просрочки, нарушение графика платежей, отказ от возврата долга. Чтобы снизить риск возникновения подобных проблем, банки дополняют программы кредитования обеспечением. Примеры:

поручительство;

неустойка (штрафы, пени);

залог;

удержание имущества должника;

задаток.

Кредитор может выбрать любые способы обеспечения, не противоречащие действующему законодательству.

Способы обеспечения кредита под залог

При залоговом кредитовании обеспечением выступает объект залога, например квартира или другая недвижимость.

На протяжении всего срока действия договора залог остаётся у заёмщика. Это значит, что в залоговой квартире можно жить, прописывать родственников, делать перепланировку. Пока вы платите по кредиту, можете распоряжаться имуществом как угодно. Разрешение кредитора нужно только в случае продажи недвижимости.

Если же вы перестаёте платить по договору, то есть нарушаете свои обязательства, банк может задействовать два способа обеспечения:

взыскать штраф и начислить пени;

использовать имущество для погашения задолженности.

Второй способ позволяет банку покрыть убытки и возместить средства, которые не способен вернуть заёмщик. Вот почему перед заключением кредитного договора недвижимость оценивают, определяя её ликвидность и реальную стоимость.

От цены актива во многом зависят условия кредитования.

Использование залогового обеспечения позволяет кредитору получить компенсацию при неисполнении заёмщиком своих обязательств. Поэтому по кредитам с залогом действуют более лояльные требования к клиентам, а шансы на одобрение заявки выше, чем при беззалоговом кредитовании.

Например, Альфа-Банк предъявляет следующие требования к заёмщикам:

гражданство РФ;

возраст от 21 года;

проживание в регионе обслуживания банка;

непрерывный стаж работы от трёх месяцев.

Для получения денег нужен только паспорт. Документы на недвижимость, отчёт об оценке залога и выписки из Росреестра не нужны, их бесплатно оформляет банк. Чтобы узнать персональные условия кредитования, достаточно подать заявку онлайн.

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