Различные способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту под залог

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Разбираем на примерах, какие варианты обеспечения используются в банковском кредитовании и что это значит для заёмщика.
Обеспечить исполнение кредитных обязательств — значит представить банку гарантии погашения задолженности. Пример: вам нужен кредит на большую сумму, но вы не готовы подтвердить высокий доход. Можно взять кредит под залог недвижимости, и тогда гарантией возврата средств будет не ваша платёжеспособность, а наличие ценного имущества. Для банка-кредитора предоставление залога снижает риск неплатежа, поэтому вы можете рассчитывать на крупный кредит с минимумом документов.
Получая деньги в кредит, вы берёте на себя обязательства перед банком. В рамках этих обязательств вы должны вернуть одолженную сумму на условиях кредитного договора, то есть в указанные сроки и с процентами, начисленными в соответствии с персонально установленной ставкой. Обычно к договору кредитования прилагается график платежей, по которому нужно погашать долг.
Исполнение обязательств означает, что вы погашаете задолженность без задержек, соблюдая все правила и условия. Неисполнение обязательств — это просрочки, нарушение графика платежей, отказ от возврата долга. Чтобы снизить риск возникновения подобных проблем, банки дополняют программы кредитования обеспечением. Примеры:
Кредитор может выбрать любые способы обеспечения, не противоречащие действующему законодательству.
При залоговом кредитовании обеспечением выступает объект залога, например квартира или другая недвижимость.
На протяжении всего срока действия договора залог остаётся у заёмщика. Это значит, что в залоговой квартире можно жить, прописывать родственников, делать перепланировку. Пока вы платите по кредиту, можете распоряжаться имуществом как угодно. Разрешение кредитора нужно только в случае продажи недвижимости.
Если же вы перестаёте платить по договору, то есть нарушаете свои обязательства, банк может задействовать два способа обеспечения:
Второй способ позволяет банку покрыть убытки и возместить средства, которые не способен вернуть заёмщик. Вот почему перед заключением кредитного договора недвижимость оценивают, определяя её ликвидность и реальную стоимость.
От цены актива во многом зависят условия кредитования.
Использование залогового обеспечения позволяет кредитору получить компенсацию при неисполнении заёмщиком своих обязательств. Поэтому по кредитам с залогом действуют более лояльные требования к клиентам, а шансы на одобрение заявки выше, чем при беззалоговом кредитовании.
Например, Альфа-Банк предъявляет следующие требования к заёмщикам:
Для получения денег нужен только паспорт. Документы на недвижимость, отчёт об оценке залога и выписки из Росреестра не нужны, их бесплатно оформляет банк. Чтобы узнать персональные условия кредитования, достаточно подать заявку онлайн.
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