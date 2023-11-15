Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Прогноз роста цен на медь

28 ноября 2023 12:20  [88]

erid: 2SDnjdft4SL

Медь постепенно становится ключевым металлом, на который значительно увеличивается спрос. Большое влияние на это оказывает переход на использование экологически чистой энергетики и на возобновляемые источники энергии. Эксперты не могут предотвратить грядущее снижение количества предложений и сопоставить его с постоянным увеличением спроса. Такая перспектива приводит к риску смещения цены в сторону увеличения при долгосрочном анализе.

Многие аналитики помнят резкое повышение стоимости нефти в 2006-2007 годах, когда ситуация менялась практически каждую минуту. Эксперты считают, что в ближайшем будущем колебания цен на медь будут значительно больше. Такое мнение высказал Макс Лейтон – управляющий директор Citi по исследованиям сырьевых товаров.

Специалист подчеркнул, что рынок может столкнуться с существенными изменениями уже в 2025 году. Резкое повышение цены на медь станет толчком для очередного экономического кризиса, который достигнет глобальных масштабов.

Эксперт проанализировал данные за последние десятилетия и нашел четкую связь между резкими скачками цен на нефть и медь. Например, накануне мирового финансового кризиса 2006-2007 годов цена за баррель нефти выросла с 50$ до 140$ менее чем за год. Причина этого явления – высокий спрос, который продемонстрировали развивающиеся рынки, в результате чего проявилась стагнация добычи нефти на мировом уровне.

Существует мнение, что в связи с увеличением спроса на медь со стороны китайских партнеров, возможен дефицит материала. Кроме того, увеличивается объем заказов металла со стороны США, Японии, Евросоюза.

На данный момент прослеживается рост цен на медь, который обуславливается падением курса доллара. Мощная поддержка этим показателям оказывается благодаря принятию мер стимулирования активности в секторе недвижимости КНР.

На стоимость металла влияют сложности с поставками материала при сотрудничестве с горнодобывающими комплексами, расположенными в Южной Америке и Африке. Среди проблем на местах добычи отмечается трудная логистика, а также высокая вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Речь об обвалах в шахтах и забастовках рабочих.

В течение трех месяцев произошло увеличение стоимости меди на 0,3%. Стоимость поднялась до 8 470$ за тонну, и это далеко не предел.

Увеличение цены способствует повышению рыночной стоимости на медный металлопрокат. Среди которого высоким спросом пользуются трубы, листы и проволоки медные, благодаря своим отличительным качествам.

Остается наблюдать за ситуацией на рынке, своевременно реагировать на изменения и предпринимать оперативные действия.

Реклама. ООО «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ». ИНН 6686073730. ОГРН 1156658097056. met-trans.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph