Прогноз роста цен на медь

erid: 2SDnjdft4SL

Медь постепенно становится ключевым металлом, на который значительно увеличивается спрос. Большое влияние на это оказывает переход на использование экологически чистой энергетики и на возобновляемые источники энергии. Эксперты не могут предотвратить грядущее снижение количества предложений и сопоставить его с постоянным увеличением спроса. Такая перспектива приводит к риску смещения цены в сторону увеличения при долгосрочном анализе.

Многие аналитики помнят резкое повышение стоимости нефти в 2006-2007 годах, когда ситуация менялась практически каждую минуту. Эксперты считают, что в ближайшем будущем колебания цен на медь будут значительно больше. Такое мнение высказал Макс Лейтон – управляющий директор Citi по исследованиям сырьевых товаров.

Специалист подчеркнул, что рынок может столкнуться с существенными изменениями уже в 2025 году. Резкое повышение цены на медь станет толчком для очередного экономического кризиса, который достигнет глобальных масштабов.

Эксперт проанализировал данные за последние десятилетия и нашел четкую связь между резкими скачками цен на нефть и медь. Например, накануне мирового финансового кризиса 2006-2007 годов цена за баррель нефти выросла с 50$ до 140$ менее чем за год. Причина этого явления – высокий спрос, который продемонстрировали развивающиеся рынки, в результате чего проявилась стагнация добычи нефти на мировом уровне.

Существует мнение, что в связи с увеличением спроса на медь со стороны китайских партнеров, возможен дефицит материала. Кроме того, увеличивается объем заказов металла со стороны США, Японии, Евросоюза.

На данный момент прослеживается рост цен на медь, который обуславливается падением курса доллара. Мощная поддержка этим показателям оказывается благодаря принятию мер стимулирования активности в секторе недвижимости КНР.

На стоимость металла влияют сложности с поставками материала при сотрудничестве с горнодобывающими комплексами, расположенными в Южной Америке и Африке. Среди проблем на местах добычи отмечается трудная логистика, а также высокая вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Речь об обвалах в шахтах и забастовках рабочих.

В течение трех месяцев произошло увеличение стоимости меди на 0,3%. Стоимость поднялась до 8 470$ за тонну, и это далеко не предел.

Увеличение цены способствует повышению рыночной стоимости на медный металлопрокат. Среди которого высоким спросом пользуются трубы, листы и проволоки медные, благодаря своим отличительным качествам.

Остается наблюдать за ситуацией на рынке, своевременно реагировать на изменения и предпринимать оперативные действия.

Реклама. ООО «МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ». ИНН 6686073730. ОГРН 1156658097056. met-trans.ru