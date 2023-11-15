Фонд "ОМК-Участие" провел в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности Общество

Фото: ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" инициировал в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности. Специалисты в области маркетинговых исследований из агентства "Форэн" (Нижний Новгород) опросили 203 человека с инвалидностью и 389 людей без инвалидности на предмет отношения к инвалидности в городском пространстве. Результаты исследования продемонстрировали на встрече с представителями сообществ людей с инвалидностью в музее истории ВМЗ.

В сравнении с аналогичным опросом 2020 года, участники исследования отметили положительное изменение ситуации с восприятием инвалидности в стране, регионе и городе. Особенно заметна динамика в оценках самих людей с инвалидностью. Так, по их мнению, в Выксе баланс оценок ситуации с инвалидностью (формируется путем вычитания из суммы положительных оценок суммы отрицательных) вырос сразу на 15 пунктов – до 36, тогда как по России он составил 25, по региону – 32. Рост связан с новыми возможностями для доступа людей с инвалидностью к культурному досугу и трудоустройству, более частым их присутствием в публичном пространстве.

Участники исследования отмечают, что инклюзивные проекты фонда "ОМК-Участие" продолжают способствовать более легкому участию в культурной жизни – появилось больше возможностей для общения, стало легче находится в общественных местах, чувствовать себя свободнее. Для людей с инвалидностью остается важным запрос на материальную помощь, приобретение специализированного оборудования, хотя по итогам этого исследования он несколько снизился. В то же время вырос запрос на совместные мероприятия с людьми без инвалидности, обучение и информирование населения на тему инвалидности.

"Для того, чтобы понимать, какие мероприятия помогут улучшить качество жизни людей с инвалидностью, нам важно проследить, каким образом изменилась их жизнь с запуском новых и развитием уже действующих инклюзивных проектов – "Выкса. Доступ есть", "Работа есть", просветительских программ в сфере инклюзивного образования. С учетом всех внешних факторов, которые заметно влияли на жизнь общества в последние годы, нам удалось получить реальную оценку того, как в Выксе относятся к людям с инвалидностью, как сами люди с инвалидностью оценивают свою активность и информированность. У выксунцев также растет понимание, что совместные мероприятия и волонтерская помощь могут улучшить жизнь людей с инвалидностью", – отметила генеральный директор БФ "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

Как сообщалось ранее, Фонд "ОМК-Участие" открыл в Выксе новый культурный центр "Волна".