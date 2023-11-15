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Общество

Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе

28 ноября 2023 14:21  [59] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве 27-28 ноября проходит XXV, юбилейный Всемирный Русский Народный Собор "Настоящее и будущее Русского мира". 

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в мероприятии приняла участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В своем выступлении на международной секции "Русский мир в многополярной системе" она представила опыт реализации в Нижегородской области международных проектов регионального правительства при участии Нижегородской епархии.

"Нижегородская область является одним из флагманов среди субъектов Российской Федерации в части развития международного сотрудничества. Уделяя пристальное внимание расширению контактов с иностранными партнерами, мы привлекаем к участию в мероприятиях представителей не только бизнес-сообщества и учебных заведений, студентов, но и Русской Православной Церкви", - отметила Ольга Гусева.

Как добавила министр, представители епархии всегда являются почетными гостями и активными участниками международных проектов в сфере дипломатии.

"Активное участие в развитии международных связей Нижегородской области принимает глава Нижегородской митрополии – Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. При взаимодействии с иностранными делегациями он знакомит гостей с православными храмами, культурой, традициями и ценностями. Учитывая, что он уроженец Беларуси, мы регулярно организуем встречи с ним представителей официальных делегаций Республики Беларусь, посещающих Нижегородскую область. Такие контакты, несомненно, способствуют укреплению наших связей с важнейшим стратегическим партнером – Республикой Беларусь, делают их более прочными, основанными не только на деловых контактах и культурно-образовательном сотрудничестве, но и на религиозном, духовном единстве", - рассказала Ольга Гусева. 

Правительством Нижегородской области совместно с представителями Нижегородской митрополии дважды проводилась Международная научно-практическая конференция "Дипломатия Александра Невского. Между Востоком и Западом" в 2020 и 2021 годах. Участие в ней приняли более 5 тысяч человек из 10 стран мира. 

Ольга Гусева также рассказала о предстоящем Международном форуме "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества", которое планируется в Нижнем Новгороде в начале декабря. 

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Теги:
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