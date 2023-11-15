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Общество

Два надземных перехода появятся на трассе Р-158 в Нижегородской области в декабре

28 ноября 2023 15:26  [104] Общество
Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Два надземных перехода появятся на трассе Р-158 в Нижегородской области в декабре 2023 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Новые искусственные сооружения построят на участках трассы в населенных пунктах Ближнее Борисово и Дружный.

Надземные переходы будут оборудованы стационарным освещением и видеонаблюдением. Также их оснастят подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером.  

На лестничных сходах рабочие смонтируют пандусы. Высота пролетного строения над проезжей частью составит более 5 метров.

Строительные работы по возведению переходов на указанных участках дороги уже ведутся. Монтаж пролетов надземных переходов запланирован на середину декабря.

Так, в ночь с 12 на 13 декабря на Р-158 введут кратковременные ограничения, в том числе с перекрытием движения на 40 минут: 12 декабря с 22:00 до 22:40 на 19-м км у остановки "Нефетбаза" в Дружном. 13 декабря с 0:30 до 1:10 на 17-м м км у остановки "Ближнее Борисово".

Ранее сообщалось, что новый надземный переход установили в Московском районе.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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