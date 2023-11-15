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Общество

Ассамблея НГЛУ "ДружНО" положит начало новым социально-культурным проектам

28 ноября 2023 17:30  [52] Общество

Подведение итогов Первой региональной Ассамблеи национальных культур и народов России "ДружНО" послужило началом запуска новых образовательных, социо-культурных проектов на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А. Добролюбова.

"ДружНО" будет способствовать развитию совместной грантовой деятельности с культурными автономиями

"Первая региональная Ассамблея национальных культур и народов России "ДружНО" может быть более масштабной и обязана иметь продолжение, - уверена научный руководитель проекта, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Потому что она может стать стимулом для других проектов, приносящих большую пользу гражданского значения: создания на базе НГЛУ им.Н.А. Добролюбова Центра по социокультурной адаптации молодежи, которого в Нижегородском регионе еще нет. Ассамблея послужит связующим звеном для проектов Института русского языка НГЛУ, связанных с продвижением позитивного образа России на мировой арене и образа Нижегородского региона в частности, а также укреплением статуса русского языка. Ассамблея поможет эффективнее использовать ресурсы университетского Центра языков и культур СНГ, начать взаимодействие с диаспорами и развить совместную грантовую деятельность по реализации социально-значимых проектов совместно с культурными автономиями".

Участниками Ассамблеи в 2023 году стали представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья

Первая региональная Ассамблея национальных культур и народов России "ДружНО" состоялась при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты".

Фото пресс-службы НГЛУ

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