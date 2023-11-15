Грузовая "ГАЗель" сгорела ночью в Автозаводском районе

Грузовой автомобиль "ГАЗель" сгорел ночью 29 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как рассказали в нижегородском ГУ МЧС, возгорание транспортного средства произошло в 04:34 во дворе жилого дома по ул. Плотникова. Огонь также распространился на первый этаж находящегося рядом строения.
Пожар был полностью ликвидирован в 04:55, жертв и пострадавших нет.
В результате ЧП огнем уничтожен автомобиль на площади 7 кв.м. а также пострадало имущество в помещение на площади 5 кв.м.
Ранее три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске.
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