Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
29 ноября 2023 11:25  [84] Грузовая "ГАЗель" сгорела ночью в Автозаводском районе
28 ноября 2023 19:02  [370] Бывшую и.о заведующей прозектуры больницы №5 Нижнего Новгорода осудили за взятку
28 ноября 2023 09:36  [370] Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 14:33  [468] Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде
25 ноября 2023 15:20  [601] Рейсовый автобус опрокинулся на бок в Володарском районе
24 ноября 2023 14:43  [764] Два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе
24 ноября 2023 12:30  [518] Один из травмированных рабочих со стройки завода в Выксе скончался
24 ноября 2023 10:01  [586] Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Дзержинске
24 ноября 2023 09:35  [554] Двух человек придавило щитовой конструкцией на стройке завода в Выксе
23 ноября 2023 13:45  [662] Жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет
Происшествия

Грузовая "ГАЗель" сгорела ночью в Автозаводском районе

29 ноября 2023 11:25  [84] Происшествия

Грузовой автомобиль "ГАЗель" сгорел ночью 29 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали в нижегородском ГУ МЧС, возгорание транспортного средства произошло в 04:34 во дворе жилого дома по ул. Плотникова. Огонь также распространился на первый этаж находящегося рядом строения.

Пожар был полностью ликвидирован в 04:55, жертв и пострадавших нет.

В результате ЧП огнем уничтожен автомобиль на площади 7 кв.м. а также пострадало имущество в помещение на площади 5 кв.м.

Ранее три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph