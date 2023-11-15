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Общество

Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным органическим красителем

29 ноября 2023 11:43  [61] Общество

С 7 декабря 2023 года Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" будет проводить проверку тепловых сетей Дзержинска для выявления возможных утечек и несанкционированных сливов теплоносителя. 

Для этого в закрытую систему теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ будет добавляться органический краситель "Уранин А". Сетевая вода при этом приобретает зеленоватый цвет, что позволяет обнаружить места потерь теплоносителя.

Подобные проверки системы теплоснабжения проводятся в течение отопительного периода ежегодно. Краситель "Уранин А" соответствует санитарным нормам и правилам, прошел соответствующую сертификацию, разрешен для определения утечки воды в теплосетях, безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Окрашенная сетевая вода будет циркулировать в системе в течение нескольких недель, постепенно вымываясь.

При обнаружении на поверхности земли или в тепловых камерах воды зеленого цвета, парения просим сообщать в диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 8 (8313) 26-66-71 или 25-95-70.   

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Теги:
Т Плюс
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