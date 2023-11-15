Вопрос важности ранней диагностики рака кишечника подняли в Нижне Новгороде Общество

В рамках Всероссийской программы "За здоровую страну" при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области, ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России и ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" в Нижнем Новгороде прошла научно-практическая конференция "Скрининг колоректального рака. Остановим КРР. Практика".

Конференция состоялась в рамках федерального проекта по раннему выявлению колоректального рака, запущенного в 2019 году. Проект реализуется как часть Всероссийской программы "За здоровую страну" при поддержке Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья, профильных научных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) Минздрава России и органов исполнительной власти регионов. Партнерами программы в Нижегородской области выступили медицинская компания Olympus и дистрибьютор медицинского оборудования "БИМК-Кардио-Волга".

На сегодняшний день проект охватил 15 регионов России. За время его реализации скрининговое обследование прошли уже более 27 000 сотрудников системообразующих предприятий в регионах-участниках, что позволило вывести проблему ранней диагностики колоректального рака (КРР) на новый уровень. Обследованы тысячи человек, апробированы инновационные методы диагностики, подходы к маршрутизации пациентов, сформированы алгоритмы эффективного раннего выявления злокачественных новообразований (ЗНО), разработаны опросы для пациентов из основных групп риска. Первоочередно в рамках проекта обучены сотни врачей в различных регионах страны и созданы условия для эффективного обмена опытом между федеральными онкологическими НМИЦ и региональными отделениями.

С приветственным словом на конференции выступили главный внештатный онколог Минздрава России, директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко; главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер", главный внештатный онколог Минздрава Нижегородской области Сергей Гамаюнов.

В рамках научно-практической конференции участники обсудили наиболее актуальные вопросы относительно скрининга и раннего выявления рака кишечника. Также спикеры из других регионов продемонстрировали статистическую динамику и поделились своим опытом реализации подобной программы, а самое главное – практическими советами по реализации отдельных мероприятий. Конференция завершилась общим тренингом для специалистов по обучению методики проведения колоноскопии.

"В мировом рейтинге Россия находится в первой группе стран по показателям заболеваемости и смертности от колоректального рака, хотя это 3-ий по распространенности рак в мире. При этом, в рамках мирового прогноза до 2040 года установлено, что уровень заболеваемости колоректальным раком будет расти. В России на 1 000 000 человек приходится около 300 пациентов с этой болезнью. Данный вид рака в нашей стране занимает второе место по смертности. Сейчас мы реализуем пилотную программу по раннему выявлению рака кишечника. В рамках нее мы планируем увеличить выявление колоректального рака на I и II стадии на 63%. Ранее определение заболевания поможет снизить уровень смертности. Однако сейчас наш опыт показывает, что для борьбы с данной проблемой необходимо внедрение подобной программы не только в определенных регионах, но и на федеральном уровне", – отметила Малихова Ольга, д.м.н., профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины им. Савицкого ФГБУ РМАНПО Минздрава России, главный специалист по эндоскопии клиники "Хадасса" и ГК "МедСкан".

"В 2024 году запланирована реализация проекта по раннему выявлению колоректального рака на базе 3 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде: Нижегородский онкодиспансер, Клинический диагностический центр, Городская клиническая больница №40, а также НОКБ им. Семашко, Кстовской, Борской и Арзамасской ЦРБ в районах Нижегородской области. Совокупная доля населения, которое мы планируем охватить, – около 1,5 миллионов человек. Перед нами стоит много задач, но мы планируем с ними справится и в 2024 году провести скрининг в более масштабном варианте", – рассказала Наталья Белоглазова, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер".

"Использование качественного современного оборудования – один из ключевых факторов, гарантирующих раннюю диагностику любых новообразований. Чувствуя свою ответственность перед обществом, мы не просто являемся производителями подобных технологий, но и активно сотрудничаем с медицинским сообществом, проводим специализированные тренинги и конференции, делясь своей экспертизой в данном вопросе", – прокомментировал участие в конференции директор по работе с органами государственной власти компании Olympus Алексей Морозов.

"Учитывая прямые отношения с производителем, а также большое количество текущих и реализованных проектов, наша компания готова и далее инвестировать в развитие скрининговых программ, внося таким образом свою лепту в раннюю диагностику новообразований у населения. Здоровье каждого жителя нашей страны является конечной целью всей нашей деятельности", – подчеркнула Виктория Зайцева, заместитель директора по развитию бизнеса по ПФО компании "БИМК-Кардио-Волга".