ФНС Нижегородской области подала иск в суд на банкротство ООО "Мытный двор" Бизнес

Межрайонная инспекция ФНС №18 по Нижегородской области требует признать банкротом ООО "Мытный двор". Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно материалам дела, соответствующее заявление уже принято к судебному производству. Сумма исковых требований составляет почти 1,7 млн рублей.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности) назначено на 13 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Российский аукционный дом выставил на продажу Мытный рынок в Нижнем Новгороде.