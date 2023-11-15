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Бизнес

ФНС Нижегородской области подала иск в суд на банкротство ООО "Мытный двор"

29 ноября 2023 14:26  [97] Бизнес

Межрайонная инспекция ФНС №18 по Нижегородской области требует признать банкротом ООО "Мытный двор". Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно материалам дела, соответствующее заявление уже принято к судебному производству. Сумма исковых требований составляет почти 1,7 млн рублей.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности) назначено на 13 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Российский аукционный дом выставил на продажу Мытный рынок в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Суд ФНС
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