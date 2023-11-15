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Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области обменялась опытом развития инвестклимата с коллегами из Республики Татарстан

29 ноября 2023 15:54  [101] Бизнес
Фото: КРНО

Фото: КРНО

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) обменялась опытом по развитию инвестиционного потенциала с руководством Агентства инвестиционного развития Татарстана в ходе визита в республику. Об этом сообщилил в КРНО.

Стороны обсудили инвестиционные практики, создание и внедрение системы сервисов и услуг для инвесторов, развитие инвестиционного потенциала территорий. Также рассматривалась специфика работы агентств развития с органами власти, опыт реализации проектов в рамках концессионных соглашений.

Обсуждались внедренные сервисы на инвестиционном портале Нижегородской области – витрина инвестпроектов, ГЧП-проектов, калькулятор мер поддержки. Нижегородской стороной был представлен институт территориальных инвеступравляющих и инвеступолномоченных, которые работают с предпринимателями на местах – в отдаленных от областного центра районах.

Коллеги из Татарстана поделились практикой подбора поставщиков услуг и сырья для инвесторов, работой клуба инвесторов, который является совещательным органом при Агентстве инвестиционного развития. Также был представлен формат работы в районах – образовательная программа по ГЧП для представителей республиканских органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, нижегородцев познакомили с деятельностью ОЭЗ "Алабуга" и технопарка "Этилен 600". Обсуждались технологии взаимодействия с предпринимателями и методы привлечения инвесторов в регион. Также нижегородская делегация посетила колледж "Алабуга Политех", на базе которого готовят профессиональные кадры разного профиля для резидентов особой экономической зоны и всей республики.

"Рассказали нашим коллегам из ПФО об успешных практиках работы с инвестпроектами. Принимающая сторона, в свою очередь, поделилась спецификой работы по развитию инвестпотенциала, поскольку наши условия и механики значительно отличаются в виду иных систем, инструментов и подходов. Коллеги из ОЭЗ "Алабуга" проявили интерес к нашим кейсам, в частности, к проекту строительства портовой особой экономической зоны. Такие поездки очень важны для обмена опытом и выработки совместных решений для улучшения инвестпотенциала не только субъектов России, но и в целом страны", – сказал заместитель генерального директора по стратегии и развитию Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Особое внимание было уделено совершенствованию федерального законодательства в части регулирования работы зон с преференциальными режимами.

"Нижегородская область лидирует в реализации различных инструментов создания инвестиционного климата, в ходе встречи мы обсудили полезные для инвесторов решения и принципы организации работы", – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Как сообщалось ранее, Корпорация развития Нижегородской области поддержала производителя минеральной воды в Сеченовском районе.

 

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Теги:
бизнес Инвестиции
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