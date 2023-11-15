Евгений Люлин: "Предложения нижегородских законодателей помогут навести порядок в работе "разливаек" Экономика

Совет Законодательного Собрания 29 ноября поддержал проект изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Документ, инициированный группой депутатов Госдумы РФ, был направлен в регионы России для рассмотрения в приоритетном порядке в кратчайшие сроки.

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации существует острая проблема, связанная с работой организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически круглосуточно торгуют алкогольной продукцией. Это, в свою очередь, приводит к нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время, в том числе во дворах многоквартирных домов.

"Депутаты Законодательного Собрания активно занимаются этой темой. Нам поступают обращения жителей, пожалуй, их не меньше, чем по вопросам ЖКХ. Мы проводили выездные рейды, чтобы на месте изучить ситуацию. Сегодня мы видим, что в решении проблемы появился прогресс. Радует, что в основу проекта федерального закона легли предложения Законодательного Собрания Нижегородской области, подготовленные комитетом по экономике. Мы инициативно продвигали свои поправки, направляли их на федеральный уровень и от регионального парламента, и от Ассоциации законодателей ПФО, участвовали в заседании рабочей группы при профильном комитете Госдумы. Нас поддержала большая группа депутатов Госдумы, в которую вошли представители многих комитетов Госдумы, в поддержку изменений в этой сфере высказываются и другие регионы. Слава Богу, что нас услышали. Все понимают: необходимо навести порядок, чтобы такие заведения перестали отравлять людям жизнь", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Проектом федерального закона предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях. Правом запрещать розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Регионы получат право разрешить продажу пива и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху при оказании услуг общепита только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, проектом федерального закона предусмотрено введение запрета на наименование алкоголя, вводящее в заблуждение.

"Важно не допустить повторения таких ситуаций как массовое отравление людей суррогатной алкогольной продукцией "Мистер Сидр". Законопроектом предлагается запретить использование в наименовании алкоголя информации о его свойствах, которая может ввести в заблуждение потребителей. Также предложено запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и техрегламентов, производство пивных напитков из закупленного пива", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма ЗСНО Игорь Норенков.

"После того, как все регионы выразят свое мнение, проект федерального закона будет рассмотрен Государственной Думой. Надеюсь, что документ будет принят в самое ближайшее время. Я уже дал поручение подготовить возможные предложения по корректировке наших региональных законов. В первую очередь, они должны касаться регулирования времени работы таких заведений – никакой ночной торговли в Нижегородской области быть не должно, максимум до 21-22 часов. Думаю, многие "разливайки" тогда просто закроются, потому что станут нерентабельны. Спиртные напитки в это же время можно будет приобрести в любом магазине. В следующем году после принятия соответствующего федерального закона мы, наконец, сможем навести в этой сфере порядок", - заключил Евгений Люлин.