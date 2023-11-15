Утепление потолков: новый уровень комфорта с материалом ПЕНОПЛЭКС

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Теплоизоляция потолков особенно актуальна для частных домов, в которых чердачное помещение не отапливается. Нагретый батареями воздух поднимается вверх, а потолок способен стать существенным источником потери тепла. Соответственно, пребывание в помещении становится менее комфортным, а затраты на отопление возрастают.

Раньше в качестве теплоизоляционного слоя использовали насыпные материалы. Между балок засыпали слой керамзита, поверх пароизоляционного покрытия. Такое решение было довольно экономичным, но оно имело существенные недостатки. Во-первых, эффективность керамзита в 2-3 раза ниже, чем у современных теплоизоляционных материалов. Во-вторых, существенно возрастала нагрузка на перекрытия, что грозило обрушением конструкций, особенно в старых домах. В-третьих, доставка материала на чердак требовала значительных усилий.

В настоящее время для утепления потолков чаще всего используются материалы на основе экструзионного пенополистирола (ЭППС), такие как плиты ПЕНОПЛЭКС. Их отличительной особенностью является закрытая мелкоячеистая структура, что обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности. Также к преимуществам материала относятся:

Высокая прочность на сжатие

Биостойкость, отсутствие поражения плесенью и грибком

Продолжительный срок службы

Влагостойкость – материал отличается практически нулевым коэффициентом водопоглощения

Экологическая безопасность для человека и окружающей среды

Сохранение полезных свойств в течение всего периода эксплуатации

Плиты ПЕНОПЛЭКС универсальны в применении. Они подходят для теплоизоляционных работ как на чердаке, так и со стороны отапливаемого помещения. Материал обладает устойчивостью к периодической смене циклов замораживания/оттаивания, он характеризуется незначительным весом, что не создает нагрузки на несущие конструкции.

Монтаж теплоизоляции со стороны помещения

В первую очередь нужно подготовить рабочую поверхность, очистить ее от мусора и загрязнений. Если теплоизоляция осуществляется со стороны помещения, то любые трещины, неровности и зазоры потолка желательно заделать шпаклевкой. Далее основание грунтуется и обрабатывается противогрибковой пропиткой. После полного высыхания состава можно переходить к следующему этапу.

На плиты ЭППС наносится клеевая смесь, с помощью которой они будут прикрепляться к поверхности. Также можно проводить монтаж теплоизоляции с помощью специальных крепежей (дюбель гриб) либо посредством обрешетки. Все стыки и зазоры потребуется заполнить монтажной пеной, чтобы исключить вероятность продувания и теплопотерь. Последний этап – покраска или нанесение декоративного покрытия.

Подробнее ознакомиться с порядком и спецификой выполнения работ можно на сайте производителя https://www.penoplex.ru/ в разделе «видеоматериалы» (инструкции по монтажу).

Монтаж со стороны чердака

В данном случае технология укладки практически не отличается. Работы также включают в себя предварительную подготовку основания, фиксацию плит на клей и заполнение швов между ними. Но есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание:

Предварительно требуется выровнять «просевшие» участки чердака

Для чердачных помещений жилых домов используют листы максимальной толщины

ЭППС полагается размещать между стропилами

Если планируется прокладка электропроводки поверх плит, то провода нужно защитить ПВХ-изоляцией

На потолке комнаты, расположенной под чердаком, нужно закрепить пароизоляционную пленку. Также следует предусмотреть технологический вентиляционный зазор – во избежание образования конденсата. Чердачное помещение рекомендуется сделать вентилируемым, в особенности если его не планируется обживать.

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