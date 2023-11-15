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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ к своему юбилею представил спектакль "Без пяти 100"

30 ноября 2023 09:07  [72] Культура и отдых
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный театр юного зрителя отметил свой 95-й день рождения – он открылся 28 ноября 1928 года.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, к юбилею коллектив театра представил документальный спектакль "Без пяти 100", содержащий множество архивных материалов об истории ТЮЗа.

"Сегодня в зале много тех, кто создавал этот театр, трудился в нем. У меня есть глубокое убеждение, что, приходя работать в театр юного зрителя, каждый вкладывал в его развитие частичку своей души и своего таланта. Ну а те, кто сегодня работает в театре, – достойная смена", – отметила перед началом спектакля директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина.

Главный режиссер Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачев рассказал, что в основу постановки легла почти вековая история театра.

"Наш рассказ пойдет, в первую очередь, о людях, определявших каждый в свое время то, каким будет лицо театра, какой будет философия его развития", - отметил он.

Действующими лицами спектакля стали руководители и режиссёры, оставившие яркий след в истории театра. Это основатель и первый главный режиссер Ефим Брилль; дольше всех работавший главным режиссёром Виктор Витальев; сделавший Горьковский ТЮЗ одним из лучших детских театров страны Борис Наравцевич; спасший театр в безденежные 1990-е Лев Белов; трижды встававший у руля тюзовского "корабля" Виктор Симакин; реформатор Вячеслав Кокорин; продвигавший идеи современного театра Владимир Золотарь; Виктор Шрайман и действующий главный режиссёр Алексей Логачёв.

В адрес коллектива театра поступили поздравительные телеграммы от министра культуры РФ Ольги Любимовой, Народного артиста Никиты Михалкова, главы Союза театральных деятелей Александра Калягина и от одного из героев юбилейного спектакля - главного режиссёра ТЮЗа Льва Белова.  

Также поздравление в адрес коллектива ТЮЗа направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

1 декабря в 18:30 нижегородский ТЮЗ поздравит с 95-летием один из старейших детских театров страны – Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах РФ.

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Теги:
ТЮЗ Юбилеи и праздники
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