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Общество

Сормовскую ТЭЦ посетили учащиеся нижегородского лицея №38

30 ноября 2023 10:28  [77] Общество

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 29 ноября побывали с экскурсией старшеклассники лицея №38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин. 

Специалисты ТЭЦ провели юных гостей по производственным цехам и щитам управления станции, рассказали и показали, как работают современное энергетическое оборудование и системы управления. Экскурсия была организована в рамках корпоративной программы "Т Плюс" "Открытый турникет" и профориентационного проекта "Билет в будущее", реализуемого Минпросвещения РФ.

"С лицеем №38 нас связывает многолетнее сотрудничество, – говорит руководитель регионального центра стратегический коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева. – В ближайшее время в лицее стартует ежегодная Декада энергетики, партнером которой Нижегородский филиал выступает с 2006 года, а экскурсии лицеистов на станции филиала организуются ежегодно. Учащиеся лицея получают глубокие базовые знания в области физики, и мы надеемся, что кто-то из наших сегодняшних гостей сделает жизненный выбор в пользу профессии энергетика".

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Теги:
Т Плюс
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