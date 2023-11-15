Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении Экономика

Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении.

Депутаты рассмотрели и приняли проект закона об областном бюджете 2024 года на заседании Законодательного Собрания, которое проходит 30 ноября.

Согласно информации, более 60% запланированных расходов областной казны пойдет на социальную сферу.

Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета на 2024 год запланирован в объеме 3,6 млрд рублей. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году.

Как сообщалось ранее, бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей.