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Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении

30 ноября 2023 11:20  [110] Экономика

Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении.

Депутаты рассмотрели и приняли проект закона об областном бюджете 2024 года на заседании Законодательного Собрания, которое проходит 30 ноября.

Согласно информации, более 60% запланированных расходов областной казны пойдет на социальную сферу.  

Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета на 2024 год запланирован в объеме 3,6 млрд рублей. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году.

Как сообщалось ранее, бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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