Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении.
Депутаты рассмотрели и приняли проект закона об областном бюджете 2024 года на заседании Законодательного Собрания, которое проходит 30 ноября.
Согласно информации, более 60% запланированных расходов областной казны пойдет на социальную сферу.
Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.
Дефицит областного бюджета на 2024 год запланирован в объеме 3,6 млрд рублей. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году.
Как сообщалось ранее, бюджет Нижегородской области на 2023 год будет скорректирован на 7 млрд рублей.
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