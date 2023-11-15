Пожилым нижегородцам предоставят бессрочные льготы на капремонт

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Льготы на капремонт для одиноко проживающих и неработающих пенсионеров старше 70 и 80 лет станут в Нижегородской области бессрочными. Такое решение приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания 30 ноября
Так, льгота 50% по оплате капремонта предусмотрена для неработающих пенсионеров старше 70 лет, проживающих одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I или II группы.
Льгота в 100% предусмотрена для неработающих пенсионеров старше 80 лет, проживающих одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I или II группы.
Как сообщалось ранее, льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 и 80 лет в Нижегородской области станут бессрочными.
Напомним, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.
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