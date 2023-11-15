Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2023 12:17  [46] Пожилым нижегородцам предоставят бессрочные льготы на капремонт
30 ноября 2023 11:48  [86] Департаменты образования Нижнего Новгорода и Волгограда начали сотрудничать
30 ноября 2023 10:45  [144] Более 2 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области в 2023 году
30 ноября 2023 10:28  [130] Сормовскую ТЭЦ посетили учащиеся нижегородского лицея №38
30 ноября 2023 10:16  [149] Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" получил лицензию на выдачу дипломов по программам повышения квалификации
30 ноября 2023 09:22  [192] Погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде 30 ноября
29 ноября 2023 18:37  [330] Прямая телефонная линия с нижегородскими судебными приставами пройдёт 5 декабря
29 ноября 2023 18:16  [357] Около 300 самостроев снесут в Дзержинске до конца года
29 ноября 2023 17:48  [301] Серебряным медалистам будут выдавать особые аттестаты с отличием
29 ноября 2023 17:35  [299] Уже 1260 нижегородских призывников отправились к месту армейской службы
Общество

Пожилым нижегородцам предоставят бессрочные льготы на капремонт

30 ноября 2023 12:17  [46] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Льготы на капремонт для одиноко проживающих и неработающих пенсионеров старше 70 и 80 лет станут в Нижегородской области бессрочными. Такое решение приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания 30 ноября 

Так, льгота 50% по оплате капремонта предусмотрена для неработающих пенсионеров старше 70 лет, проживающих одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I или II группы.

Льгота в 100% предусмотрена для неработающих пенсионеров старше 80 лет, проживающих одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I или II группы.

Как сообщалось ранее, льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 и 80 лет в Нижегородской области станут бессрочными.

Напомним, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Законодательство Льготы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph