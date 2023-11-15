Несколько объектов ЖКХ построят в Балахне в 2024 году Общество

Строительство нескольких объектов ЖКХ запланировано в Балахнинском округе в 2024 году. Об этом сообщил глава администрации Балахны Андрей Дранишников на своей странице Вконтакте.

Так, в 2023 году была разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений в деревне Истомино, проект проходит государственную экспертизу.

В рамках программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Нижегородской области на период 2023-2027 годов" в поселке Совхозный в будущем году запланировано строительство водопроводной сети протяженностью 3,5 км.

Кроме того, на территории Малокозинского теротдела запланировано строительство и реконструкция девяти объектов ЖКХ.

Как сообщалось ранее, началась подготовка к празднованию 550-летия Балахны в 2024 году.