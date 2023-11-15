Несколько объектов ЖКХ построят в Балахне в 2024 году

Строительство нескольких объектов ЖКХ запланировано в Балахнинском округе в 2024 году. Об этом сообщил глава администрации Балахны Андрей Дранишников на своей странице Вконтакте.
Так, в 2023 году была разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений в деревне Истомино, проект проходит государственную экспертизу.
В рамках программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Нижегородской области на период 2023-2027 годов" в поселке Совхозный в будущем году запланировано строительство водопроводной сети протяженностью 3,5 км.
Кроме того, на территории Малокозинского теротдела запланировано строительство и реконструкция девяти объектов ЖКХ.
Как сообщалось ранее, началась подготовка к празднованию 550-летия Балахны в 2024 году.
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