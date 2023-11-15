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Восемь проекционных пешеходных переходов оборудуют в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
Согласно информации, над переходом будет размещено оборудование, создающее яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов. На его установку в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выделено 6,3 млн рублей.
Проекционные пешеходные переходы появятся на участках дорог с наибольшим количеством пешеходов, а также рядом со школами.
Приемка выполненных работ начнется уже на следующей неделе, запущены переходы будут в конце текущего-начале следующего года. Гарантия на работы составляет три года.
Напомним, первые пешеходные переходы с проекционной подсветкой появились в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года.
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