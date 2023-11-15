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Общество

Десять округов Нижегородской области получили положительные оценки по исполнению нацпроектов в 2023 году

30 ноября 2023 18:51  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В десяти муниципальных образованиях Нижегородской области в последнюю неделю ноября состоялись первые обсуждения качества исполнения мероприятий национальных проектов. Такие заседания проводятся по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Депутаты представительных органов Вознесенского, Большеболдинского, Тонкинского, Шарангского, Спасского, Дивеевского, Краснобаковского, Кстовского, Павловского муниципальных округов и городского округа г. Бор оценили качество исполнения нацпроектов, которые были реализованы в округах, как «отличное» и «надлежащее».

Напомним, по поручению главы региона до 10 декабря в округах Нижегородской области должны быть проведены заседания, в ходе которых депутаты совместно с представителями областного правительства оценят итоги исполнения национальных проектов в 2023 году. Исполнение может быть признано "отличным", "надлежащим", "удовлетворительным»"или "неудовлетворительным". Неудовлетворительным качество реализации признается при недостижении целевых показателей проекта или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

В Нижегородской области в 2023 году реализовывались 13 национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Теги:
Нацпроект
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