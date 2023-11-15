ПСБ на форуме "Россия" заключил соглашение о строительстве жилья для сотрудников авиастроительного завода в Ульяновске Бизнес

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ПСБ на Международной выставке-форуме «Россия» подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО «Ил»-Авиастар, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, в рамках реализации совместной программы банка и госкорпорации «Квадратные метры Ростеха».

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман и генеральный директор ООО «СЗ Балтийская строительная компания - Развитие» Алексей Чаленко.

По проекту планируется строительство многофункционального жилого комплекса с современной социальной инфраструктурой, включающей парковку, спортивные и детские площадки. Новый жилой комплекс будет построен недалеко от ульяновского авиазавода.

«Предприятия авиационной отрасли сейчас ведут колоссальную работу по расширению производственных мощностей и наращиванию объема выпуска продукции. С каждым днем растет число перспективных проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. ПСБ всесторонне поддерживает развитие системно значимых предприятий, в том числе в вопросах мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Для этого банк разработал специальную программу по строительству жилья, в рамках которой работники получают возможность приобретать квартиры по ценам существенно ниже рыночных», - отметил Сергей Добрин.

«Нам поставлена задача кратного увеличения производства в ближайшие годы. Впереди предприятие ожидают новые, еще более амбициозные проекты. В связи с этим завод продолжает и интенсифицирует работу по привлечению новых сотрудников, увеличению количества персонала. В ближайшие два года в Ульяновске нам необходимо дополнительно привлечь более 2500 производственных рабочих. Мы постоянно работаем над повышением привлекательности нашего предприятия как работодателя, обеспечивая высокий уровень заработной платы, реализуем различные социальные программы и сегодня совместно с Правительством Ульяновской области, Промсвязьбанком и застройщиком запускаем новый проект по строительству жилого комплекса для наших сотрудников», - сказал по итогам подписания Даниил Бренерман.

«Мы также сохраним все действующие меры поддержки для авиастроителей. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на перевозку специалистов к месту работы, денежная компенсация сотрудникам предприятий на оплату аренды жилья. Кроме того, будут доступны выплаты на приобретение жилья, а также единовременная социальная выплата «Губернаторская ипотека» для работников отрасли авиастроения», - сказал Алексей Русских.

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