Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
30 ноября 2023 19:07  [101] ПСБ на форуме "Россия" заключил соглашение о строительстве жилья для сотрудников авиастроительного завода в Ульяновске
30 ноября 2023 18:45  [130] Во весь голос: "Ростелеком" внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС
30 ноября 2023 14:54  [299] Производство автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде
29 ноября 2023 19:04  [473] Нижегородский НОЦ и компания Hyper подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября 2023 15:54  [360] Корпорация развития Нижегородской области обменялась опытом развития инвестклимата с коллегами из Республики Татарстан
29 ноября 2023 14:26  [376] ФНС Нижегородской области подала иск в суд на банкротство ООО "Мытный двор"
29 ноября 2023 13:05  [342] Цифровой проект ОМК завоевал главную награду на саммите HR-директоров в Москве
28 ноября 2023 17:36  [505] Вера Подгузова: "России необходимы новые "герои нашего времени" в сфере науки и технологического предпринимательства"
28 ноября 2023 15:44  [400] Ряд российских компаний смогут самостоятельно определять объем публичных данных
27 ноября 2023 16:48  [501] У Нижегородского кремля из грузовика высыпались подарки
Бизнес

ПСБ на форуме "Россия" заключил соглашение о строительстве жилья для сотрудников авиастроительного завода в Ульяновске

30 ноября 2023 19:07  [101] Бизнес

erid: 2SDnjbumL5E

ПСБ на Международной выставке-форуме «Россия» подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО «Ил»-Авиастар, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, в рамках реализации совместной программы банка и госкорпорации «Квадратные метры Ростеха».

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман и генеральный директор ООО «СЗ Балтийская строительная компания - Развитие» Алексей Чаленко.

По проекту планируется строительство многофункционального жилого комплекса с современной социальной инфраструктурой, включающей парковку, спортивные и детские площадки. Новый жилой комплекс будет построен недалеко от ульяновского авиазавода.

«Предприятия авиационной отрасли сейчас ведут колоссальную работу по расширению производственных мощностей и наращиванию объема выпуска продукции. С каждым днем растет число перспективных проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. ПСБ всесторонне поддерживает развитие системно значимых предприятий, в том числе в вопросах мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Для этого банк разработал специальную программу по строительству жилья, в рамках которой работники получают возможность приобретать квартиры по ценам существенно ниже рыночных», - отметил Сергей Добрин.

«Нам поставлена задача кратного увеличения производства в ближайшие годы. Впереди предприятие ожидают новые, еще более амбициозные проекты. В связи с этим завод продолжает и интенсифицирует работу по привлечению новых сотрудников, увеличению количества персонала. В ближайшие два года в Ульяновске нам необходимо дополнительно привлечь более 2500 производственных рабочих. Мы постоянно работаем над повышением привлекательности нашего предприятия как работодателя, обеспечивая высокий уровень заработной платы, реализуем различные социальные программы и сегодня совместно с Правительством Ульяновской области, Промсвязьбанком и застройщиком запускаем новый проект по строительству жилого комплекса для наших сотрудников», - сказал по итогам подписания Даниил Бренерман.

«Мы также сохраним все действующие меры поддержки для авиастроителей. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на перевозку специалистов к месту работы, денежная компенсация сотрудникам предприятий на оплату аренды жилья. Кроме того, будут доступны выплаты на приобретение жилья, а также единовременная социальная выплата «Губернаторская ипотека» для работников отрасли авиастроения», - сказал Алексей Русских.

Реклама. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва ИНН: 7744000912

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph