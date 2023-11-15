Аналоги Miscrosoft Visio от российских разработчиков

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Возникла необходимость в проведении такого анализа из-за изменений, произошедших в том году, которые сделали MS Visio недоступной для многих из-за сложностей с оплатой лицензии и других факторов. Особенно это коснулось крупных компаний, которым необходимо пользоваться лицензионным ПО.
Мы решили изучить рынок с целью выявления существующих аналогов. В частности, рассмотрим отечественные программы, включенные в реестр российского программного обеспечения, которые могут служить заменой Визио для решения технических, инженерных и деловых графических задач.
Программа способна обрабатывать не только свой собственный формат .authograph, но и файлы с расширениями .xml, .png, .svg, .html, .vsdx, .vsd, .dxf. Иными словами, с использованием Автографа, вы сможете открывать документы, созданные в Microsoft Visio, AutoCAD, а также в некоторых других программах. Это возможно без ограничений в выборе браузера или операционной системы. Редактор безупречно функционирует даже на отечественных операционных системах, таких как Astra Linux, Alt Linux, РЕД ОС, РОСА и другие.
Автограф может выступать заменой VISIO на 100%.
И даже если AutoCAD уйдет с РФ рынка, Автограф станет практически единственным выходом для компаний, поскольку он не только полностью реплицирует функционал зарубежных программ, но также расширяет его через API и стилизацию. Русская техническая поддержка существенно сокращает время ожидания по сравнению с зарубежными аналогами.
АСМОграф предназначен для разработки аппаратных и программных средств, электронных схем, систем управления и др. Обладая рядом функций и возможностей, этот инструмент становится конкурентоспособным на рынке программ для создания диаграмм.
Он выделяется более доступной ценовой политикой по сравнению с аналогами. Богатая библиотека изображений и символов в АСМОграфе предоставляет широкие возможности для создания разнообразных диаграмм. Кроме того, программный продукт обладает функционалом проверки на наличие ошибок, что повышает качество проектирования и сокращает время, затрачиваемое на внесение корректировок.
Обе программы являются полноценной заменой Visio для создания и анализа графиков, обладающих простым интерфейсом и расширенными возможностями. Они могут быть полезны как для студентов и преподавателей, так и для профессионалов, работающих с данными и визуализацией информации.
Рекомендуем ознакомиться с обеими на официальных сайтах.
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