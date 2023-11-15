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Аналоги Miscrosoft Visio от российских разработчиков

30 ноября 2023 19:11  [57]

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Возникла необходимость в проведении такого анализа из-за изменений, произошедших в том году, которые сделали MS Visio недоступной для многих из-за сложностей с оплатой лицензии и других факторов. Особенно это коснулось крупных компаний, которым необходимо пользоваться лицензионным ПО.

Мы решили изучить рынок с целью выявления существующих аналогов. В частности, рассмотрим отечественные программы, включенные в реестр российского программного обеспечения, которые могут служить заменой Визио для решения технических, инженерных и деловых графических задач.

Автограф

  • Редактор включен в Единый реестр российского программного обеспечения (запись №3462 от 03.05.2017).
  • Замена visio совместима с операционными системами Windows, Mac OS и Linux.
  • Позволяет открывать файлы формата VISIO (.vsdx) и AutoCAD (.dxf).
  • Интуитивно понятная работа со слоями, автоматическое переключение на нужный слой при выборе объекта.
  • Возможность интерактивного изменения размеров объектов и ручного задания параметров.
  • Добавление новых страниц для удобства работы с проектами, содержащими несколько чертежей.
  • Автоматическая коррекция электрической схемы при внесении изменений, облегчая работу с созданием крупных инженерных систем.

Какие задачи решает Автограф

  • Графическое оформление презентаций.
  • Подготовка отчетов с использованием визуальных элементов для наглядности цифр и результатов.
  • Создание инструкций, меморандумов и руководств для пользователей.
  • Визуализация внутренних документов и материалов для обучения персонала.
  • Подготовка визуальных материалов для взаимодействия с клиентами, партнерами и участниками семинаров.
  • Описание бизнес-процессов и последовательности операций.
  • Прогнозирование и моделирование в различных областях, таких как производство, коммерция и строительство.
  • Создание графических планов работы подразделений.
  • Документирование результатов мозговых штурмов и совещаний.
  • Подготовка чертежей, планов и схем для поддержки производства, обслуживания, ремонта и строительства.
  • Обоснование новых технических разработок и продуктов.

Интеграции и совместимость Автограф с другими программами

Программа способна обрабатывать не только свой собственный формат .authograph, но и файлы с расширениями .xml, .png, .svg, .html, .vsdx, .vsd, .dxf. Иными словами, с использованием Автографа, вы сможете открывать документы, созданные в Microsoft Visio, AutoCAD, а также в некоторых других программах. Это возможно без ограничений в выборе браузера или операционной системы. Редактор безупречно функционирует даже на отечественных операционных системах, таких как Astra Linux, Alt Linux, РЕД ОС, РОСА и другие.

Преимущества Автограф по сравнению с Visio:

  • Регулярные обновления от создателей, учитывая обратную связь пользователей.
  • Все сервера размещены в Российской Федерации, что обеспечивает надежность хранения данных.
  • Полная совместимость с отечественными операционными системами, а также с системами других стран.
  • Возможность настройки параметров сетки, линеек и полос прокрутки.
  • Редактор свойств, автоматизированное создание схем, проведение проверок и генерация отчетов.
  • Возможность экспорта чертежей и схем в форматы, совместимые с различными CAD-системами.

Автограф может выступать заменой VISIO на 100%.

И даже если AutoCAD уйдет с РФ рынка, Автограф станет практически единственным выходом для компаний, поскольку он не только полностью реплицирует функционал зарубежных программ, но также расширяет его через API и стилизацию. Русская техническая поддержка существенно сокращает время ожидания по сравнению с зарубежными аналогами.

Асмограф

АСМОграф предназначен для разработки аппаратных и программных средств, электронных схем, систем управления и др. Обладая рядом функций и возможностей, этот инструмент становится конкурентоспособным на рынке программ для создания диаграмм.

Он выделяется более доступной ценовой политикой по сравнению с аналогами. Богатая библиотека изображений и символов в АСМОграфе предоставляет широкие возможности для создания разнообразных диаграмм. Кроме того, программный продукт обладает функционалом проверки на наличие ошибок, что повышает качество проектирования и сокращает время, затрачиваемое на внесение корректировок.

 

Обе программы являются полноценной заменой Visio для создания и анализа графиков, обладающих простым интерфейсом и расширенными возможностями. Они могут быть полезны как для студентов и преподавателей, так и для профессионалов, работающих с данными и визуализацией информации.

Рекомендуем ознакомиться с обеими на официальных сайтах.

Реклама. ООО «ГРАФТЕХ». ИНН 7804136276. avtograf.tech

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