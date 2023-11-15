Доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода добровольно перевела мошенникам почти 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 47-летней потерпевшей позвонили на телефон якобы из полиции и сообщили, что от ее имени осуществляется денежный перевод в недружественную страну.

Для отмены "финансовой операции" мошенники убедили нижегородку взять кредит в банке и затем перевести на указанный счет.

Потерпевшая выполнила все инструкции аферистов и отдала им деньги. Лишь затем женщина осознала, что стала жертвой телефонного мошенничества и обратилась в полицию.

Возбуждено дело, злоумышленников ищут. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В полиции в очередной раз просят нижегородцев проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону, особенно если речь идет о финансовых операциях.

Как сообщалось ранее, мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи.