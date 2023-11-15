Доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода добровольно перевела мошенникам почти 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, 47-летней потерпевшей позвонили на телефон якобы из полиции и сообщили, что от ее имени осуществляется денежный перевод в недружественную страну.
Для отмены "финансовой операции" мошенники убедили нижегородку взять кредит в банке и затем перевести на указанный счет.
Потерпевшая выполнила все инструкции аферистов и отдала им деньги. Лишь затем женщина осознала, что стала жертвой телефонного мошенничества и обратилась в полицию.
Возбуждено дело, злоумышленников ищут. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В полиции в очередной раз просят нижегородцев проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону, особенно если речь идет о финансовых операциях.
Как сообщалось ранее, мошенница украла деньги со счёта борчанки под видом настройки мобильной связи.
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