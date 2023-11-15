Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своих соцсетях.
"Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично - очень хороший человек! У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним - шок… ужасая трагедия.
Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях… Пути Господни не исповедимы. И да упокой Господи его душу!
Выражаю соболезнования родным, близким, сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии Викторовне и всем, кто знал Владимира Альбертовича, Володю…" - написал Глеб Никитин.
Редакция НИА "Нижний Новгород" также выражает соболезнования семье и близким покойного.
СПРАВКА:
Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. В 1987 окончил Нижегородский государственный технический университет, по специальности - радиоинженер. В 1997 году связал свою трудовую деятельность с ЗАО "Лукойл-Нижний Новгород". Сначала был назначен на пост заместителя генерального директора, чуть позже стал директором по развитию. С 1998 года работал на руководящих должностях в ОАО "Нижновэнерго".
В 2009 году был избран на пост заместителя губернатора Нижегородской области, курировал вопросы ЖКХ и энергетики.
Позже работал председателем Совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", входил в Инвестсовет при губернаторе.
В середине 2012 года назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. В 2013 году возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
В сентябре 2014 года делегирован в Совет Федерации от Нижегородской области. Вошёл в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, став заместителем председателя.
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