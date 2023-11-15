Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни Общество

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своих соцсетях.

"Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично - очень хороший человек! У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним - шок… ужасая трагедия.

Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях… Пути Господни не исповедимы. И да упокой Господи его душу!

Выражаю соболезнования родным, близким, сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии Викторовне и всем, кто знал Владимира Альбертовича, Володю…" - написал Глеб Никитин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также выражает соболезнования семье и близким покойного.

СПРАВКА:

Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. В 1987 окончил Нижегородский государственный технический университет, по специальности - радиоинженер. В 1997 году связал свою трудовую деятельность с ЗАО "Лукойл-Нижний Новгород". Сначала был назначен на пост заместителя генерального директора, чуть позже стал директором по развитию. С 1998 года работал на руководящих должностях в ОАО "Нижновэнерго".

В 2009 году был избран на пост заместителя губернатора Нижегородской области, курировал вопросы ЖКХ и энергетики.

Позже работал председателем Совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", входил в Инвестсовет при губернаторе.

В середине 2012 года назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. В 2013 году возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

В сентябре 2014 года делегирован в Совет Федерации от Нижегородской области. Вошёл в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, став заместителем председателя.