Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2023 19:35  [176] Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни
30 ноября 2023 19:20  [90] Около 200 наркопреступлений выявили полицейские в ходе операции "Дети России"
30 ноября 2023 18:51  [117] Десять округов Нижегородской области получили положительные оценки по исполнению нацпроектов в 2023 году
30 ноября 2023 17:59  [132] Новое помещение для детского ансамбля открыли в Нижнем Новгороде
30 ноября 2023 17:21  [139] Количество незаконных операций с криптовалютой в России выросло вдвое
30 ноября 2023 17:10  [150] Восемь проекционных пешеходных переходов оборудуют в Нижегородской области
30 ноября 2023 16:46  [150] Митрополит Георгий: "За каждым решением о прерывании беременности стоит личная беда, сомнения в своих силах"
30 ноября 2023 16:27  [163] Несколько объектов ЖКХ построят в Балахне в 2024 году
30 ноября 2023 14:42  [181] Нижегородские парламентарии обсудили обязательную регистрацию домашних собак
30 ноября 2023 14:36  [245] Глеб Никитин: "Нижегородская область - это культура, движуха, туризм"
Общество

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни

30 ноября 2023 19:35  [176] Общество

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62 году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своих соцсетях.

"Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично - очень хороший человек! У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним - шок… ужасая трагедия.

Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях… Пути Господни не исповедимы. И да упокой Господи его душу!

Выражаю соболезнования родным, близким, сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии Викторовне и всем, кто знал Владимира Альбертовича, Володю…" - написал Глеб Никитин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также выражает соболезнования семье и близким покойного.

СПРАВКА:

Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области. В 1987 окончил Нижегородский государственный технический университет, по специальности - радиоинженер. В 1997 году связал свою трудовую деятельность с ЗАО "Лукойл-Нижний Новгород". Сначала был назначен на пост заместителя генерального директора, чуть позже стал директором по развитию. С 1998 года работал на руководящих должностях в ОАО "Нижновэнерго".

В 2009 году был избран на пост заместителя губернатора Нижегородской области, курировал вопросы ЖКХ и энергетики.

Позже работал председателем Совета директоров ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания", входил в Инвестсовет при губернаторе.

В середине 2012 года назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии России. В 2013 году возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

В сентябре 2014 года делегирован в Совет Федерации от Нижегородской области. Вошёл в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, став заместителем председателя.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог Соболезнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph